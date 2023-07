Die Umbenennung von Twitter sorgt seit Tagen für Aufregung, denn Elon Musk geht dabei wenig zimperlich vor. Dabei gibt es diverse Pannen und Aufreger. Nun kommt ein weiterer dazu, denn auf dem Hauptquartier ist ein riesiges leuchtendes und blinkendes X angebracht worden.

Elon Musk gegen den Rest der Welt

Zusammenfassung Elon Musk lässt auf dem Twitter-HQ ein grell blinkendes X aufstellen

Anwohner beschweren sich über die Helligkeit und das Blinken

Behörde will die Angelegenheit untersuchen

X behauptet, das Logo sei nur temporär

Beamte wurden bei der Inspektion des Logos abgewiesen

Elon Musk interessiert sich wenig bis nicht dafür, was seine Kritiker über ihn sagen. Das betrifft auch das Hauptquartier des Unternehmens, denn dort bekommt es X nun wohl mit der Stadtverwaltung zu tun. Denn Elon Musk ließ auf dem Dach des Gebäudes ein riesiges X aufstellen, dieses ist natürlich in der Form des neuen Logos gebaut worden.Das wäre an sich nichts Ungewöhnliches, allerdings offenbart das X erst am Abend bzw. in der Nacht seine eigentliche Besonderheit: Denn es leuchtet in grellen Farben und blinkt stroboskopartig, Videos in sozialen Medien zeigen, wie hell und irritierend das ist.Doch es ist die Frage, wie lange dieses etwa ein bis zweistöckige Logo dort stehen bleiben darf bzw. ob das Unternehmen dessen Helligkeit und Blinken anpassen muss. Denn bereits kurz nach der Aufstellung des Logos gab es zahlreiche Anwohnerbeschwerden. Auf beiden dem X-Hauptquartier gegenüberliegenden Straßenseiten sowie in der entfernteren Umgebung befinden sich exklusive Appartement-Gebäude, in denen die Wohnungen mehrere tausend Dollar pro Monat kosten.Ob und wie X eine Genehmigung für dieses Logo bekommen hat, ist unklar. Laut Reuters hat die zuständige Behörde, das Department of Building Inspection (BID), angekündigt, die Angelegenheit zu untersuchen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass Musk und Co. vor dem Aufstellen um Erlaubnis gefragt haben.Denn in einem schriftlichen BID-Report heißt es, dass Vertreter von X den BID-Beamten, die das Logo inspizieren wollten, bereits zweimal den Zugang zum Dach verweigert hätten. X teilte gegenüber der Behörde offenbar außerdem mit, dass das Logo nur eine temporäre Einrichtung sei.Der Grund dafür, dass man Inspektoren nicht auf das Dach lässt, ist vermutlich, dass diese die Konstruktion wohl sofort beanstanden würden. Denn auf X sind Bilder der Montage aufgetaucht. Auf diesen ist zu sehen, dass das Gerüst auf dem Dach zumindest teilweise nur mit Sandsäcken gesichert ist. Das erklärt natürlich auch das "temporär" - denn auch in Kalifornien gibt es Wind.