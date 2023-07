Gestohlene Microsoft Azure-Schlüssel verleihen Hackern "Superkraft"

Der Sicherheitsvorfall, der weltweit Exchange Online- und Outlook.com-Konten kompromittierte, scheint viel weitreichender zu sein, als Microsoft da bisher kommunizierte. Laut einem Experten gab es weitreichenden Zugang zu allen Microsoft Cloud-Diensten

Diebstahl von privaten Verschlüsselungs-Keys

Superkraft für Hacker

Zusammenfassung Hackergruppe Storm-0558 hatte Zugriff auf Microsoft Cloud-Dienste.

Die Gruppe nutzte eine Zero-Day-Lücke für signierte Zugriffstoken.

Ziel waren Regierungsbehörden in USA und Westeuropa.

Signierte Zugriffstoken können jede App zugänglich machen.

Betroffen sind alle Anwendungen mit "Anmeldung mit Microsoft".

Die Lücke ist inzwischen gepatcht.

Microsoft kennt die Ursache des Angriffs noch nicht.

Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer . Es geht dabei um den Diebstahl von privaten Verschlüsselungs-Keys, die in die Hände der chinesischen Hacker der Gruppe Storm-0558 gelangt waren. Während Microsoft vor Kurzem klarstellte, dass man noch immer nicht weiß, wie die Hacker Azure AD-Signierschlüssel stehlen konnten , hat der Sicherheitsforscher Shir Tamari zumindest wieder Auswirkungen des Angriffs festgestellt.Laut Tamari seien allen Azure AD-Anwendungen gefährdet, die mit Microsofts OpenID v2.0 arbeiten. Das sei darauf zurückzuführen, dass der gestohlene Schlüssel jedes OpenID v2.0-Zugangs-Token für persönliche Konten (z. B. Xbox, Skype) und mandantenfähige AAD-Anwendungen signieren kann. Im Grunde seien jetzt alle Anwendungen gefährdet, die die Funktion "Anmeldung mit Microsoft" zulassen, so Tamari."Ein Angreifer mit einem AAD-Signaturschlüssel ist der mächtigste Angreifer, den man sich vorstellen kann, denn er kann auf fast jede App zugreifen - als beliebiger Benutzer. Das ist die ultimative 'Shape Shifter'-Superkraft der Cyber-Intelligenz." Die Hackergruppe dürfte damit also weitreichender Zugriff erhalten haben als nur zu Exchange Online- und Outlook.com-Konten.Der Zugriff geschah unter Ausnutzung einer inzwischen gepatchten Zero-Day-Validierungslücke in der GetAccessTokenForResourceAPI, die es den Angreifern ermöglichte, signierte Zugriffstoken zu fälschen und sich als Konten innerhalb der betroffenen Organisationen auszugeben. Die Hackergruppe Storm-0558 hatte so unter anderem Regierungsbehörden in den USA und Westeuropa, darunter das Außen- und das Handelsministerium der USA, angegriffen und sich Zugang verschafft.Microsoft sperrte nach dem Bekanntwerden des Eindringens die Signierschlüssel für alle betroffenen Azure-Kunden Anfang Juli und erklärte, dass die Token-Replay-Infrastruktur der Angreifer abgeschaltet wurde. Man hat die Hacker so also aussperren können - weiß aber noch immer nicht, welche Ausmaße der unbefugte Zugriff gehabt haben könnte.