Ready-To-Code: Microsoft Dev Box ist da, Entwickler-Dienst gestartet

Microsoft hat im vergangenen Jahr einen maßgeschneiderten Virtualisierungsdienst für Entwickler vorgestellt, der ab sofort verfügbar ist. Die Microsoft Dev Box ist ein Online-Dienst, der Entwicklern neue Möglichkeiten für den Start ihrer Projekte bietet.

Microsoft stellt mit Dev Box virtuelle Entwicklerarbeitsplätze bereit

Ready-To-Code

Zusammenfassung Microsoft Dev Box: Neuer Online-Dienst für Entwickler, basierend auf Azure Virtual Desktop.

Microsoft erweitert sein Entwickler-Angebot über den Azure Virtual Desktop-Service.

Verfügbar & kostenlos testbar.

Entwickler können schnell virtuelle Maschinen in der Cloud vorkonfigurieren.

Keine Einrichtung einer physischen Workstation nötig.

Parallel auf mehreren Dev Boxes arbeiten, um Varianten zu testen.

Kompatibel mit jeder Entwickler-IDE, jedem Development Kit und jedem Windows Tool.

Über die neue Microsoft Dev Box hatten wir schon mehrfach berichtet, vor allem aus der Beta-Phase. Die öffentliche Beta-Phase lief mehrere Monate und ist nun abgeschlossen. Jetzt ist der neue Entwickler-Dienst offiziell gestartet. Laut der Ankündigung des Konzerns ist der Dienst jetzt allgemein verfügbar und kann auch kostenlos getestet werden.Dev Box kombiniert für Entwickler optimierte Funktionen mit einer unternehmensgerechten Verwaltung von Windows 365 und Microsoft Intune Mit der Dev Box erweitert der Konzern sein Angebot an Entwickler über den Azure Virtual Desktop-Service. Microsoft Dev Box ermöglicht es Entwicklern, eine virtuelle Maschine zu starten, die automatisch in der Cloud vorkonfiguriert ist.Vor der eigentlichen Arbeit am Projekt muss damit also keine Zeit für die Einrichtung einer physischen Workstation investiert werden. Dev Box ermöglicht es schnell Images zu konfigurieren, Teammitglieder zuzuweisen und sofort mit dem Coden zu beginnen. Man kann dazu parallel auf mehreren Dev Boxes arbeiten, um Varianten eines Projekts zu testen. Die Dev Box funktioniert mit jeder Entwickler-IDE, jedem Development Kit und jedem internen Tool, das unter Windows läuft.Bei Microsoft nutzen bereits mehr als 10.000 Entwickler die neue Dev Box, und auch einige Großkunden setzen die Dev Box schon in ihren Produktionsumgebungen ein.