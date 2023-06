Moment 3-Update: Neue Windows 11-Funktionen verspäten sich

Microsoft sorgt mit dem Moment 3-Update bei Windows 11-Nutzern für Verwirrung. Sollte das Update und seine neuen Funktionen eigentlich bereits ausgerollt werden, erfolgt erst jetzt die vollständige Freigabe innerhalb des Release-Preview-Kanals für Windows-Insider.

Neue Features innerhalb von Windows 11 22H2 Moment 3

Drucken-Taste aktiviert ab Werk das Snipping Tool

Alt+Tab-Fenster werden auf 20 Tabs begrenzt

Neues Board-Design und "Picker"-Tool für Widgets

Update der Einstellungen (z.B. USB 4, Touch-Keyboard etc.)

Live-Untertitel in weiteren Sprachen, z.B. Deutsch

Live-Kernel-Dumps aus dem Task-Manager

Verbesserungen der Taskleiste mit Uhr-Sekundenanzeige

Aktivitätsanzeige für VPN in der Taskleiste

Neue Icons im Explorer

Zugriffstasten in XAML-Kontextmenüs des Datei-Explorers

Fotos-App-Update mit neuen Diashows und Werkzeugen

Aktualisierungen der Sprachsteuerung

So bereitet ihr euch auf den Moment 3-Start vor

Nützliche Tipps & Tricks im Überblick

Anlässlich der Entwicklerkonferenz Build 2023 verkündeten die Redmonder Ende Mai stolz den offiziellen Start von Moment 3 für Windows 11 22H2 ( wir berichteten ). Wirklich angekommen sind die neuen Features trotz diverser Updates und dem Patch Day im Juni allerdings noch nicht. Die bekanntlich schrittweise Verteilung scheint erst jetzt an Fahrt aufzunehmen, wie ein Blick in den Release-Preview-Kanal zeigt.Hier veröffentlicht Microsoft das Build 22621.1926 und gibt an: "Im Rahmen dieses Updates aktivieren wir die neuen Funktionen und Verbesserungen, die seit letztem Monat schrittweise eingeführt werden." Der umfangreiche Changelog des neuen Insider-Updates beinhaltet nicht nur die neuen Moment-3-Funktionen, sondern auch eine Reihe an Bugfixes.Noch ist unklar, wann der Rollout sämtlicher neuer Funktionen auch Otto Normalverbraucher erreicht. Dennoch können Windows 11-Nutzer bereits vorsorgen, um das Update schnellstmöglich zu erhalten. In den Windows Update-Einstellungen sollte der Menüpunkt "Neueste Updates erhalten, sobald sie verfügbar sind" aktiviert werden. Somit werden Frühentschlossene von Microsoft noch schneller mit passenden Aktualisierungen versorgt. Auch wenn sich die Verteilung bis zum Patch Day im Juli hinziehen könnte.