Windows: Microsoft ändert Zeitplan nicht sicherheitsrelevanter Updates

Microsoft hat überraschend angekündigt, die bisher festen Termine für Windows-Updates zu ändern. Künftig werden die sogenannten optionalen Updates damit im Grund eine Woche später erscheinen, als bisher, nämlich monatlich in der vierten Woche.

2 Wochen vor / 2 Wochen nach Updates

Verbesserungen erwartet

Erläuterungen zu den Updates Microsoft erläutert zudem, was genau optionale, nicht sicherheitsrelevante Vorabversion sind und wie ihr sie erhalten werdet:



Mit den optionalen, nicht sicherheitsrelevanten Vorabversionen haben Sie die Wahl. Diese Updates in Produktionsqualität sind in der vierten Woche des Monats verfügbar und werden vor der für den Folgemonat geplanten Veröffentlichung von Sicherheitsupdates freigegeben.

Darüber hinaus können neue Funktionen, wie z. B. Such-Highlights, zunächst in der optionalen, nicht sicherheitsrelevanten Vorabversion des Vormonats bereitgestellt werden und dann in der Sicherheitsversion des Folgemonats auf breiter Basis verfügbar sein.

Hinweis: Der Begriff "optionale nicht-sicherheitsrelevante Vorabversion" ersetzt jetzt die Bezeichnung "C"- oder "D"-Version, um dem aktuellen Prozess zu entsprechen.

Optionale, nicht sicherheitsrelevante Vorabversionen sind ebenfalls kumulativ und werden nur für die neuesten unterstützten Versionen von Windows angeboten.

Um auf optionale, nicht sicherheitsrelevante Vorabversionen zuzugreifen, navigieren Sie zu Einstellungen > Windows Update > Erweiterte Optionen > Optionale Updates, wählen Sie aus den verfügbaren Updates aus und klicken Sie auf Herunterladen und Installieren. Microsoft erläutert zudem, was genau optionale, nicht sicherheitsrelevante Vorabversion sind und wie ihr sie erhalten werdet:Um auf optionale, nicht sicherheitsrelevante Vorabversionen zuzugreifen, navigieren Sie zu Einstellungen > Windows Update > Erweiterte Optionen > Optionale Updates, wählen Sie aus den verfügbaren Updates aus und klicken Sie auf Herunterladen und Installieren.

Alle Fragen umfassend beantwortet

Zusammenfassung Microsoft ändert Termine für Windows-Updates: optionalen Updates erscheinen jetzt monatlich in der vierten Woche.

Microsoft Manager erläutert Änderungen im Zeitplan für nicht sicherheitsrelevante Updates.

Begriff "C-Updates" wird durch "optionale nicht sicherheitsrelevante Vorabversion" ersetzt.

Optionale nicht sicherheitsrelevante Vorabversionen sind kumulativ und nur für neueste Versionen verfügbar.

Zugriff auf optionale nicht sicherheitsrelevante Vorabversionen über Einstellungen > Windows Update.

Neue Funktionen zunächst in optionaler Vorabversion des Vormonats, dann in Sicherheitsversion des Folgemonats.

Optimierung von Nutzdaten, Konsistenz und Vorhersehbarkeit von Tests, Updates und Upgrades.

Die Änderungen im Zeitplan betreffender die nicht sicherheitsrelevanten Updates. Diese waren seit Jahren immer in der dritten Woche jeden Monat veröffentlicht worden. Sie wurden früher als sogenannte "C-Updates" bezeichnet und sind mittlerweile einfach als optionale Updates bekannt.Im letzten Monat gab Microsoft bekannt , dass man künftig nur noch optionale Updates für Windows 10 Version 22H2 und neuer, also einschließlich aller Windows 11-Versionen, bereitstellen wird. Für Windows 10 20H2 und 21H2 gibt es ab März keine optionalen Updates mehr. Nun folgt eine weitere Änderung. In der Tech Community hat Microsoft-Manager Chris Morrissey jetzt erläutert, welche Änderungen in den Zeitplänen es genau gibt.Da heißt es: "Ab April 2023 werden wir optionale, nicht sicherheitsrelevante Vorabversionen in der vierten Woche des Monats veröffentlichen. Wir haben festgestellt, dass dies der optimale Zeitpunkt für die Veröffentlichung dieser Updates ist." Das ist zwei Wochen nach dem letzten monatlichen Sicherheitsupdate und etwa zwei Wochen, bevor diese Funktionen Teil des nächsten obligatorischen kumulativen Updates werden."Wir freuen uns über diese Verbesserung, denn sie soll die Validierung von Nutzdaten optimieren, die Konsistenz verbessern und die Vorhersehbarkeit von Tests, Updates und Upgrades erhöhen."