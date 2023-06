Microsoft startet neue Funktionen für Datei Explorer in Windows 11

Microsoft hat für Windows Insider ein neues Update herausgegeben. Wer Windows 11 im Dev-Channel nutzt, bekommt eine Aktualisierung, die eine Reihe Fehler behebt und Verbesserungen startet. Einiges ist auch neu - darunter eine neue Tab-Funktion für den Datei Explorer.

Bugfixes und mehr

Hinzufügen von Handy-Fotos in der Datei-Explorer-Galerie Der Zugriff auf die Kamerarolle Ihres Telefons von Ihrem PC aus ist eine wichtige alltägliche Aufgabe, die jetzt mit der Datei-Explorer-Galerie einfacher ist. Es gibt eine neue Schaltfläche in der Befehlsleiste mit dem Titel "Telefonfotos hinzufügen", die Ihnen dabei hilft, Ihren PC so einzurichten, dass er diese Fotos in der Galerie anzeigen kann. Wenn Sie heute auf diese Schaltfläche klicken, wird eine URL mit einem QR-Code geöffnet, den Sie mit Ihrem Telefon scannen können, um loszulegen.



Datei-Explorer Wir beginnen mit dem Rollout der Möglichkeit, Registerkarten im Datei-Explorer herauszureißen und zusammenzufügen. Diese Funktion wird gerade ausgerollt, daher werden nicht alle Insider im Entwicklungskanal sie sofort sehen.

Die Galerie im Datei-Explorer, die mit Build 23435 ausgerollt wurde, ist jetzt für alle Insider im Entwicklungskanal verfügbar.

Einstellungen Mit einem neuen Schalter unter Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobilfunk lässt sich nun leichter festlegen, ob die Mobilfunkverbindung genutzt werden soll, wenn die Wi-Fi-Verbindung zwar verfügbar, aber schlecht ist. Der Zugriff auf die Kamerarolle Ihres Telefons von Ihrem PC aus ist eine wichtige alltägliche Aufgabe, die jetzt mit der Datei-Explorer-Galerie einfacher ist. Es gibt eine neue Schaltfläche in der Befehlsleiste mit dem Titel "Telefonfotos hinzufügen", die Ihnen dabei hilft, Ihren PC so einzurichten, dass er diese Fotos in der Galerie anzeigen kann. Wenn Sie heute auf diese Schaltfläche klicken, wird eine URL mit einem QR-Code geöffnet, den Sie mit Ihrem Telefon scannen können, um loszulegen.Mit einem neuen Schalter unter Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobilfunk lässt sich nun leichter festlegen, ob die Mobilfunkverbindung genutzt werden soll, wenn die Wi-Fi-Verbindung zwar verfügbar, aber schlecht ist.

Anleitungen, Tipps und Tricks

Zusammenfassung Microsoft: neuer Windows 11 Insider-Build, Nr. 23471

Neue Funktionen: Tab-Funktion im Datei Explorer, Galerieansicht für Telefonfotos

Fehlerbehebungen: explorer.exe, Absturz beim Öffnen des Kontextmenüs

Neue Einstellungen: Galerie im Datei-Explorer, Mobilfunkverbindung

Neuer Schalter: Wi-Fi-Verbindung bei schlechter Qualität nutzen

Microsoft hat einen neuen Windows 11 Insider-Build für alle Tester im Dev-Kanal veröffentlicht. Der Build trägt die Nummer 23471 und steht ab sofort zur Aktualisierung bereit. Der neue Build enthält neben Fehlerbehebungen eine Reihe an wichtigen Änderungen, Verbesserungen und neue Optionen.Wer sein Smartphone mit dem Windows-PC verknüpft hat, bekommt im Datei Explorer nun eine neue Galerieansicht. In der Befehlsleiste wird dafür der Punkt "Add Phone Photos" hinzugefügt.Der Datei Explorer hat aber noch viel mehr Neues zu bieten. Nutzer können Tabs jetzt einfach zusammenführen oder separieren, so wie man das zum Beispiel im Webbrowser macht.Die wichtigsten Neuerungen haben wir am Ende dieses Beitrags in einer Übersicht zusammengepackt. Wie immer ist es wichtig zu wissen, dass Microsoft neue Funktionen nicht gleich an alle Nutzer freigibt - eventuell seht ihr also nach dem Update wenige Änderungen. Zu den Fehlerbehebungen für diese Version gehört, dass Microsoft einen Bug ausgemerzt hat der dazuführen konnte, dass explorer.exe beim Öffnen des Kontextmenüs abstürzte. Weiterführende Informationen zu den Änderungen und die Release-Notes für Entwickler findet ihr im Windows Blog