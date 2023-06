Umfrage: Microsoft zählt unter Mitarbeitern nicht zu Top-Arbeitgebern

Einer internen Umfrage zufolge sind viele Microsoft-Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber aktuell unzufrieden. Die Angestellten kritisieren die Konzernführung und sind bereit, bei Gelegenheit zu kündigen und eine Stelle bei einem anderen Unternehmen anzunehmen.

Nachdem die Redmonder angekündigt hatten, in diesem Jahr 10.000 Stellen abbauen zu wollen und eine Gehaltserhöhung für verbleibende Jobs ausgeschlossen hatten, ist die Unzufriedenheit innerhalb des Konzerns gestiegen. Laut Windows Central denken momentan noch 73 Prozent, dass das Unternehmen gute Arbeit leistet. Im letzten Jahr haben der Aussage noch 78 Prozent der Mitarbeiter zugestimmt.Auf die Frage, ob eine Person dazu bereit ist, ihre Stelle bei Microsoft zu behalten oder bei Gelegenheit zu einem anderen Unternehmen zu wechseln, haben weniger als die Hälfte der Mitarbeiter angegeben, innerhalb des Konzerns bleiben zu wollen. Vor zwei Jahren hatten noch 73 Prozent der Angestellten ihre Arbeit bei Microsoft als große Chance bezeichnet. Nun haben sich 69 Prozent der Befragten negativ geäußert.Das Redmonder Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren eine weitere Umfrage durchgeführt, in welcher Mitarbeiter ihre Meinungen über den Konzern mitteilen konnten. Die Plattform wird nicht fortgeführt, was unter den Angestellten zusätzlichen Frust zur Folge hatte. Ob Microsoft auf die Kritik reagiert und Verbesserungen umsetzt, bleibt offen.