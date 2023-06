173 Stunden Spielzeit weg: Bug tötet Hardcore-Charakter in Diablo 4

Diablo 4 ist für viele nicht nur ein Spiel, sondern auch ein Wettbewerb, in dem es auch darum geht, als Erster bestimmte Level zu erreichen oder Bosse zu besiegen. Viele investieren hier besonders viel Zeit - und es ist regelrecht tragisch, wenn ein einziger Bug alles zunichtemacht.

Bug tötet Level-91-Druiden

Zusammenfassung Diablo 4 ist Wettbewerb: Level erreichen, Bosse besiegen.

Hardcore-Modus: Sterben endgültig, Fortschritt verloren.

Erster Level-100-Spieler und Quin69 verlieren durch Serverprobleme.

173 Stunden investiert, Bug für Ableben vermutet.

Nutzer fordern, dass Blizzard Hardcore-Modus-Bugs behebt.

Konkret geht es hier vor allem um den Hardcore-Modus. Denn in dieser "Königsdisziplin" von Diablo 4 ist Sterben endgültig, das bedeutet, dass man allen Fortschritt verliert, wenn man ins virtuelle Gras beißt. Dabei macht das Spiel keinen Unterschied, ob der Mensch oder die Software bzw. der Server dafür verantwortlich ist.Diese Erfahrung musste auch der erste Spieler machen, der Level 100 erreicht hat, dieser verlor seinen Charakter wegen eines Serverproblems. Und das war bzw. ist auch kein Einzelfall. Denn auch der Streamer Quin69 musste nun eine fast identische Erfahrung machen.Wie Rock, Paper, Shotgun berichtet, war der Druide von Quin69 zwar noch nicht ganz auf Level 100, sondern "nur" auf Stufe 91 - wer allerdings Diablo 4 spielt, der weiß sicherlich, dass das vor allem auf Hardcore bereits eine mehr als stolze Leistung ist. Auch der Umstand, dass er hierfür rund 173 Stunden brauchte, ist ein Hinweis darauf, wie viel Lebenszeit man darin investieren muss.Beim ersten Level-100-Spieler war ein plötzliches Server-Problem dafür verantwortlich, Quin69 hat seinen Druiden hingegen in einer sicheren Zone bzw. Blase zurückgelassen und wollte sich in die zentrale Stadt Kyovashad teleportieren. Doch statt in der Hauptstadt von Diablo 4 landete er letztlich auf dem "Friedhof" des Spiels.Sein Ärger war verständlich, denn laut Vermutungen von Reddit-Nutzern war ein Bug für das Ableben des Druiden verantwortlich - ganz klar ist das allerdings nicht. Fest steht aber wohl, dass Quin69 keine Schuld trifft - das kann man im Video des Streams gut sehen. Das ist auch der Grund, warum immer mehr Nutzer vehement fordern, dass Blizzard die Bugs im Hardcore-Modus in den Griff bekommt.