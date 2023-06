Diablo 4 höllisch erfolgreich: 666 Mio. Dollar und 30.000 Jahre Spielzeit

Der Hype um Diablo 4 ist ungebrochen, auch finanziell. Laut Blizzard konnte das neue Action-Rollenspiel innerhalb der ersten fünf Tage nach Release weltweit teuflische 666 Millionen US-Dollar einspielen. Dabei verbrachten Spieler bereits mehr als 30.000 Jahre in Sanktuario.

273 Milliarden Dämonen wurden seit dem Early Access getötet: das ist fast das 35-fache der Weltbevölkerung.

Die Spieler wurden über 316 Millionen Mal besiegt

... mehr als 5 Millionen dieser Besiegungen erfolgten durch die Hand des Schlächters (engl. Butcher).

Aber sie fallen nicht allein - über 166 Millionen Mal haben Spieler/innen eine Gruppe mit Freunden gegründet.

163 Spielerinnen und Spieler haben es im Hardcore-Modus, in dem Tode permanent sind, auf die höchste Stufe geschafft.

Auch auf Twitch die Nummer 1

Diablo 4 für Xbox und PS5 Jetzt bei Media Markt erhältlich

Zum Angebot

Zusammenfassung Diablo 4: Umsatz von 666 Mio. US-Dollar

30.000 Jahre Spielzeit weltweit

273 Mrd. Dämonen besiegt

316 Mio. Niederlagen für Spieler

5 Mio. Siege durch den Schlächter

166 Mio. Gruppen gebildet

Top-Position auf Twitch zwischen 1. und 9. Juni

Seit der Veröffentlichung am 6. Juni 2023 gilt Diablo 4 als meistverkauftes und umsatzstärkstes Spiel des US-amerikanischen Entwicklers und Publishers Blizzard Entertainment. Nicht nur alteingesessene Diablo-Fans, sondern auch viele neue Spieler scheint der Kampf gegen die Dämonin Lilith, der Tochter von Mephisto, zu begeistern.Blizzard gibt an, dass alle Spieler bisher über 276 Millionen Stunden oder besser gesagt 30.000 Jahre in Sanktuario verbracht haben. Ein Erfolg, der sich auch in den Kassen des Unternehmens bemerkbar macht. Werbewirksam spricht man von einem Umsatz in Höhe von 666 Millionen US-Dollar, die Diablo 4 in gerade einmal einer Woche erwirtschaften konnte.Zudem gewährt Blizzard einen humorvollen Einblick in die Statistiken und zeigt auf, wie Spieler ihre Zeit in Diablo 4 verbringen.Der Aufstieg zeigt sich auch auf der Streaming-Plattform Twitch, bei der Diablo 4 laut Blizzard zwischen dem 1. und 9. Juni die Top-Position halten konnte. Hier springen viele große Streamer auf den Erfolgszug auf, vorrangig auch aufgrund verfügbarer Kooperationen mit dem Publisher. Spieler hingegen suchen den Weg in die Streams, um sich mit kostenlosen Skins für Diablo 4 einzudecken, die erst nach mehreren Stunden Streaming-Zeit freigeschaltet werden.Es bleibt abzuwarten, wie lange Blizzard dem Hype gerecht wird. Vor allem nach Abschluss der Geschichte (Story-Missionen) dürften sich vor allem Diablo-Urgesteine im "Grind" nach der besten Ausrüstung wohlfühlen, während Otto Normalspieler womöglich zum nächsten Titel springt. Verfügbar ist Diablo 4 sowohl auf Windows-PCs als auch auf den Konsolen Xbox Series X , PlayStation 5 (PS5) und deren Vorgängern Xbox One sowie PlayStation 4 (PS4).