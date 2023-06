Diablo 4: Spieler finden neue Hinweise zum geheimen Kuhlevel

Bekannt als eines der legendärsten Easter Eggs, fragen sich Diablo 4-Spieler derzeit: "Was ist eigentlich mit den Kühen?" Die Existenz des geheimen Kuhlevels wird von Blizzard zwar dementiert, doch begibt sich die Community nun selbst auf die Suche - und findet diverse Hinweise.

Wird es in Diablo 4 ein Kuhlevel geben?

Die Entstehung der Legende rund um das geheime Cow Level

Entwickler wollen mehr Mittelalter und weniger Schnickschnack

Zusammenfassung Blizzard dementiert geheimes Kuhlevel in Diablo 4

Community recherchiert Hinweise auf Rätsel

Musty Tome & Bloody Wooden Shard als Anhaltspunkte

Legende des Secret Cow Level begann in Teil 1

Kombination von Foliant & Wirrets Bein öffnete Portal

Blizzard will geerdetes Spielerlebnis ohne Ablenkung

In Diablo 2 galt das geheime Kuhlevel (engl. The Secret Cow Level) einst als perfekte Anlaufstelle, um schnell Erfahrungen zu sammeln. Eine große Schar an axtschwingenden Kühen und ein blitzender Kuhkönig machten die Muh-Muh-Farm zu einem der witzigsten Highlights des Franchises. Auch in Diablo 3 hatte Blizzard mit Whimsyshire (Teddybären und Einhörner) ein ähnliches Easter Egg parat, fügte im späteren Verlauf auch das legendäre Kuhlevel hinzu."Keine Ahnung, wovon du redest" war die erste Antwort von Rod Fergusson, leitender Entwickler des Diablo-Franchises. Eine Antwort, die Spieler seit dem Starcraft-Cheat-Code "There is now Cow level" erwartet haben. Schließlich wäre das Kuhlevel sonst alles andere als geheim. Also begibt sich die Diablo-Community mittlerweile selbst auf die Suche, wie die ersten Recherchen auf Reddit zeigen.Erster Anhaltspunkt ist ein geheimnisvoller Brunnen in der Stadt Ked Bardu, umgeben von Ochsenstatuen und der Inschrift "... ihr Blut vergießen, um als würdig zu gelten." Diese scheinen laut Auswertung des Diablo 4-Codes zu einem bisher unbekannten Puzzle zu gehören. Ebenso entdeckten Dataminer einen Musty Tome (dt. Moderiger Foliant) und den Bloody Wooden Shard (dt. Blutiger Holzsplitter). Letzterer wird beschrieben als "ein abgenutzter, blutverschmierter Holzklotz mit zerfledderten Lederriemen. Der Buchstabe "W" ist auf einer Seite grob eingeritzt."Und was hat das alles mit dem Kuhlevel zu tun? Die Legende um das Secret Cow Level begann bereits im ersten Teil von Diablo mit drei Kühen außerhalb der Stadt, die keine sichtliche Funktion hatten. Der Community kam die Idee eines Rätsels in den Sinn, das allerdings zu seiner Zeit nie im Spiel implementiert war. Doch Blizzard haben die Reaktionen erreicht, sodass in Diablo 2 ein Kuhlevel tatsächlich realisiert wurde.Um in dieses zu gelangen, mussten Spieler nach der Erledigung sämtlicher Story-Quests einen Folianten des Stadtportals zusammen mit Wirrets Bein (Wirts Bein) im bekannten Horadrim-Würfel miteinander kombinieren, schon öffnete sich das Portal zu einer brutalen, aber einfach zu bewältigenden Muh-Muh-Farm. Dass gerade ein Kuhrätsel, der modrige Foliant und ein blutiger Holzsplitter mit einem eingravierten "W" in den Tiefen des Diablo 4-Codes gefunden wurden, sehen Spieler als ernsten Hinweis auf die Existenz des geheimen Kuhlevels.Blizzard versucht Klartext zu reden: Diablo 4 soll im Gegensatz zu Diablo 3 mit einer besseren Mittelalter-Atmosphäre glänzen und gerade zu Beginn optisch nicht überladen wirken. Aus diesem Grund soll man auch auf kosmetische Zugaben wie Flügel oder Haustiere (engl. Pets) verzichtet haben. "Wir wussten, das würde die Immersion zerstören. Wir konzentrieren uns also darauf, es wirklich so geerdet wie möglich zu halten. Deswegen haben wir kein geheimes Cowlevel in Diablo 4. Das heißt aber nicht, dass es ihn nicht irgendwann mal geben könnte!", sagt Rod Fergusson.Allerdings scheinen sich die verbündeten Verschwörungstheoretiker Sanktuarios einig zu sein: "Das ist genau das, was jemand sagen würde, der ein geheimes Kuhlevel ins Spiel gepackt hat." Es bleibt somit spannend.