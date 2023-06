Großes Diablo 4-Update: Spieler beschweren sich, Blizzard lenkt ein

Die Vorbereitung auf die erste Season, Hardcore-Tode, eine Vielzahl von Bugs und fehlende Komfort-Features machen Diablo 4-Spielern derzeit zu schaffen. Statt den Weg mit neuen Updates vorzudiktieren, scheint Blizzard (endlich) auf die eigene Community zu hören und lenkt ein.

Das frustrierende Leiden der Hardcore-Spieler

Fortschritt für alle Charaktere, auch in Diablo 4 Seasons

Verbessertes Edelstein-Lager und Nightmare-Dungeons

Diablo 4 begeistert Millionen von Spielern. Nicht nur alteingesessene Fans des Franchise, sondern auch Otto Normalgamer springen auf den Zug des neuen "Hack & Slay"-Rollenspiels auf. Unabhängig vom Spielertyp ziehen sich jedoch diverse Probleme durchs Sanktuario, die Blizzard zeitnah versucht auszumerzen.In einem Campfire-Livestream gehen sie auf die Beschwerden und Sorgen vieler Spieler ein und schlagen den richtigen Weg ein - sie hören auf ihre Community und lernen aus Fehlern.In den letzten Tagen zeigten sich vor allem Spieler des Diablo 4 Hardcore-Modus frustriert, die den dauerhaften Tod ihrer Charaktere aufgrund von diversen Bugs (z.B. beim Teleport) und Server-seitigen Disconnects hinnehmen mussten. Diese versucht Blizzard jetzt nicht nur schnell aus der Welt zu schaffen, sie bauen zudem einen Sicherheitsmechanismus ein.Die HC-Spielern zur Verfügung stehende Schriftrolle der Flucht (engl. Scroll of Escape) soll in Zukunft sofort zum Einsatz kommen, sobald ein Verbindungsabbruch bzw. Crash to Desktop (CTD) vom Spiel erkannt wird. Somit gelangt der Charakter direkt in eine sichere Zone und sollte den Disconnect überleben.Nicht nur Hardcore-Spieler sollen vom zukünftigen Diablo 4 Patch profitieren, Blizzard widmet sich zudem diversen Komfort-Funktionen (Convenience Features) für alle Spielertypen. So bestätigen die Entwickler unter anderem, dass die 160 zu sammelnden Altäre von Lilith sowie bereits aufgedeckte Karten und Schnellreisepunkte in Zukunft charakterübergreifend bereitstehen werden.Auch zum Start der ersten Diablo 4 Season sollen diese erhalten bleiben. Nebenaufgaben (Side-Quests), Stützpunkte, Dungeons und Co. müssen für den regionalen Fortschritt jedoch erneut in Angriff genommen werden - Stand jetzt. Im Optimalfall wollen Spieler auch diese Hürde fallen sehen, da sie vor allem die Quests abseits der Hauptgeschichte für teils lästiges Beiwerk halten, das sie gerne überspringen würden.Weiterhin verbessert Blizzard das Verstauen von Edelsteinen, die bisher dafür bekannt sind, das Inventar von Spielern vollzustopfen. Zu oft müssen Wege zur Lagertruhe eingeplant werden, nur um Diamanten, Topaz, Schädel und Co. abzulegen. Ab Season 2 sollen Edelsteine automatisch im Materiallager Platz finden und nicht erst ins Inventar wandern. Ebenso werden die Obergrenzen für diverse Handwerksmaterialien erhöht, und das sogar noch vor dem Start der ersten Season.Zu guter Letzt wird Blizzard an den Resistenzen (z.B. gegen Gift, Kälte, Schatten etc.) arbeiten und die Attraktivität von Albtraum-Instanzen (Nightmare Dungeons) erhöhen. Nicht nur soll hier eine höhere Chance auf heilige und vermachte Gegenstände bestehen, auch die erhaltene Erfahrung wird erhöht. Ebenso dienen Albtraum-Siegel in Zukunft als Portsteine direkt zur Instanz und die Bodeneffekte von Gegnern erhalten eine bessere Sichtbarkeit. Eine Anpassung, die Blizzard vornimmt, um zu verhindern, dass Spieler nur ein und dieselbe Aktivität zum schnellen Levelaufstieg nutzen.Offen bleibt, wann diese Änderungen im Spiel eintreffen werden. Zwar rechnet man mit der ersten Diablo 4 Season gegen Mitte oder Ende Juli, doch über den Fortschritt des großen Patches ist bisher nur wenig bekannt.