Diablo 4: Vierjähriger "tötet" Hardcore-Spielfigur seines Vaters

Der Hardcore-Modus von Diablo 4 hat in den vergangenen Tagen und Wochen bereits so manche tragische Geschichte geschrieben. Das lag aber vor allem an Bugs und anderen technischen Problemen. Im neuesten Fall war die "Todesursache" aber gerade einmal auf "Level 4".

Ausloggen ist Leben retten

Zusammenfassung -Nok verliert Charakter auf Level 80 durch ein vierjähriges Kind.

Eltern sollten PCs sichern, um Spielfortschritt zu bewahren.

-Nok reagiert entspannt und serviert Abendessen.

Andere staunen, wie er es als Vater schaffte, Level 80 zu erreichen.

Viele Eltern kennen das: Man spielt auf dem PC, doch die Pflichten des Familienlebens erfordern es, das Spiel kurz zu verlassen. Das bedeutet, dass man - um keinen Spielfortschritt zu verlieren - hierfür entweder speichern oder seine Spielfigur auf sonstige Weise an einem sicheren Ort parken muss.Der Redditor mit dem Namen -Nok konnte und musste nun die Erfahrung machen, dass man seinen Rechner auch anderwärtig vor Kindern sichern bzw. sich ausloggen sollte, um nicht den Fortschritt von Tagen und Wochen zu verlieren. Denn er veröffentlichte auf Reddit einen Beitrag, der ein Bild mit der gefürchteten "Du bist gestorben"-Einblendung zeigt. Der Titel des Posts: "RIP! Stufe 80. Lasst euren PC niemals unbeaufsichtigt, auch nicht in der Stadt, wenn ein Vierjähriger in der Nähe ist."Näher erklärte er nicht, wie es dazu gekommen ist. Alle mit Kindern werden aber zweifellos wissen, welche Faszination von Mamas oder Papas Computer ausgeht. Die Maus ist schnell in der Hand und das Klicken lernen die Kinder ebenso rasch.Der Betroffene ging damit aber dennoch entspannt um. So wurde er gefragt, was er denn gemacht habe, als er den Tod seines Charakters gesehen hat. "Ich habe ihnen allen das Abendessen serviert und dabei gefragt, was Papas nächster Charakter sein soll. Es ist meine Schuld, nicht seine. Obwohl ich jetzt langsam begreife, dass ich den Ruf wiederherstellen muss. Das tut weh" schreibt -Nok.Andere wiederum fragten sich, wie man es als Vater eines kleinen Kindes überhaupt schafft, auf Level 80 zu kommen. Seine Erklärung: "Meistens nachts oder wenn die Frau Daddy eine Pause gönnt."