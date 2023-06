Kürzere Ladezeiten: Diablo 4 soll bald von schnellen SSDs profitieren

Diablo 4 dürfte in Zukunft das Potenzial schneller NVMe-SSDs besser ausnutzen und Ladezeiten deutlich verkürzen. Dafür soll Microsofts Di­rect­Sto­rage-Tech­no­lo­gie herangezogen werden, die nicht nur für die Xbox Series X|S, sondern auch für Windows-PCs bereitsteht.

Setzt sich DirectStorage durch?

Zusammenfassung Diablo 4 soll bald DirectStorage für kürzere Ladezeiten nutzen.

DirectStorage kam erstmals für Xbox Series X|S.

Forspoken bisher einziger Titel, der DirectStorage nutzt.

DirectStorage eliminiert Zwischenschritt über CPU.

Highend-PC-Besitzer profitieren: CPU-Last und -Temperaturen sinken.

Kein genaues Zeitfenster für DirectStorage-Update in Diablo 4.

Dataminer hatten passende DirectStorage-Dateien bereits im Spiel entdeckt, doch kommt die Technik bisher nicht zum Einsatz. Wie die Entwickler von Diablo 4 gegenüber den Kollegen von PC Gamer bestätigen, soll diese jedoch zukünftig aktiviert werden. Ein genaues Zeitfenster nannte man noch nicht. Ebenso bleiben die Auswirkungen abzuwarten.Theoretisch könnte Microsoft DirectStorage Ladezeiten in Spielen nahezu eliminieren oder stark verkürzen. Grund dafür ist, dass der Zwischenschritt über den Prozessor (CPU) bei der Datenübertragung vom Solid State Drives (SSD) zur Grafikkarte (GPU) als Flaschenhals entfernt wird. Komprimierte Datenpakete können so ihren Weg von der SSD über den Arbeitsspeicher (RAM) direkt zur Grafikkarte finden und dort dekomprimiert werden.Als Teil der Xbox Velocity Architektur kam DirectStorage erstmals in Spielen für die Xbox Series X|S zum Einsatz. Im gleichen Atemzug wurde die Technologie aber auch für PCs mit Windows 10 und Windows 11 sowie entsprechend schnellen PCIe 4.0-SSDs angekündigt. Derzeit profitieren allerdings nur wenige PC-Spiele von der smarten Technologie, genauer gesagt lediglich der Square-Enix-Titel Forspoken. Diablo 4 würde somit als zweiter Titel auf den langsam anlaufenden Zug aufspringen.Gerade für Besitzer von High-End-PCs könnte das DirectStorage-Update für Diablo 4 ein Segen sein. So berichten in den offiziellen Foren viele Spieler von zu hohen CPU-Temperaturen. Durch den Wechsel bei der Dekomprimierung vom Prozessor zur Grafikkarte dürften die CPU-Last und infolgedessen die Temperaturen deutlich gesenkt werden können. Wie sich die Technik auf die GPU-Temperatur auswirkt, bleibt abzuwarten.