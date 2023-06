Windows 11: Microsoft erlaubt Stylus-Nutzung in allen Eingabefeldern

Microsoft hat mit der Bereitstellung einer neuen Preview-Build von Windows 11 für Windows Insider begonnen, bei der eine Funktion erprobt wird, die es eigentlich seit Jahrzehnten geben müsste: in allen Eingabefeldern kann hier auch per Stift geschrieben werden.

Verbesserte Schrifterkennung und Scratch-Out-Geste

Microsoft

Windows Insider aus dem Dev-Channel können ab sofort die Windows 11 Preview Build 23481 testen, mit der Microsoft eine Reihe von Neuerungen erstmals verfügbar macht. Die wichtigste Neuerung ist eine Funktion, bei der man in allen Bereichen, wo der Nutzer mit der Tastatur Eingaben vornehmen kann, auf Wunsch auch einen Stift oder die Finger per Touchscreen verwenden kann.Die Schrifterkennung soll also überall in Eingabefeldern funktionieren - nicht mehr nur in spezialisierter Software wie Microsoft OneNote oder den dafür festgelegten speziellen, größeren Eingabefeldern. Stattdessen sollen die Nutzer sozusagen an allen möglichen Stellen einfach "über das Eingabefeld schreiben" können, sei es bei der Windows-Suche, der Adressleiste des Browsers oder überall sonst, wo man Text eingeben kann.Die Anwender können in der neuen Build nicht nur Eingaben einfach überall mit Stylus vornehmen, sondern auch Fehler mit einer simplen "Scratch Out"-Geste wegstreichen und korrigieren. Möglich macht all dies eine "Verbesserung der Technologie für die Schrifterkennung", so die Insider-Teammitglieder Amanda Langowski und Brandon LeBlanc in einem Blog-Eintrag zur Veröffentlichung von Build 23481.Vorerst gibt es bei der hier beschriebenen Verbesserung einen großen Haken: das Ganze funktioniert nur dann, wenn die Spracheinstellung für das Betriebssystem auf "US/Englisch" gesetzt ist. Weitere Sprachen sollen aber laut Microsoft zeitnah unterstützt werden. Dennoch lässt sich die verbesserte Stifteingabe in der neuen Vorabversion aber auch in Deutschland testen, sobald man die entsprechende Spracheinstellung festlegt.Neben der verbesserten Stifteingabe bringt die neue Build auch noch einige weitere Neuerungen und Veränderungen mit sich, die Microsoft in seinem Blog-Eintrag zusammenfasst