Reddit-Blackout: Streit eskaliert nach durchgesickertem Memo weiter

Seit Montag ist das Internet nicht länger so, wie es noch vor Kurzem war. Denn mit Reddit wird derzeit einer der großen Social-Media-Pfeiler "bestreikt". Das bedeutet, dass zahlreiche "Unterforen" alias Subreddits aktuell geschlossen sind und bleiben. Eine Lösung ist nicht in Sicht.

Reddit-CEO will die Sache aussitzen

Zusammenfassung Reddit wird "bestreikt": Zahlreiche Subreddits sind geschlossen.

Grund: Reddit will ab Juli viel Geld für externe API-Zugriffe.

Protest dauert 48 Stunden an, viele Subreddits bleiben geschlossen.

Reddit-CEO und Co-Gründer Steve Huffman ignoriert den Streik.

Protestierende verlängern den Blackout auf unbestimmte Zeit.

Reddit-Führung zeigt sich allerdings nur wenig kompromissbereit.

Ohne Inhalte kann das Portal nicht überleben.

Grund für den Nutzer-Aufstand sind die Pläne von Reddit, ab Juli für externe API-Zugriffe viel Geld zu verlangen. Das bedeutet für die meisten App-Drittanbieter, dass sie ihre Angebote einstellen müssen, weil sie nicht so viel verdienen, wie Reddit von ihnen verlangt bzw. verlangen wird. In der Community und vor allem bei den Moderatoren von fast allen Subreddits kommt das alles andere als gut an und sie haben am Montag einen 48 Stunden langen "Blackout" gestartet. Dabei wurden nahezu alle großen Subreddits auf "privat" gestellt, sie sind damit im Wesentlichen nicht länger erreichbar.Einige Subreddits haben zwar schon vor Beginn des Streiks angekündigt, dass sie den Protest bis auf Weiteres durchführen werden, einige wollten aber nach zwei Tagen wieder öffnen. Doch danach sieht es in vielen Fällen nicht mehr aus - und schuld ist Reddit-CEO und Co-Gründer Steve Huffman.Denn Huffman, der schon in den vergangenen Tagen durch eine unglückliche bis katastrophale Kommunikation aufgefallen ist, nimmt die Angelegenheit immer noch nicht ernst. Wie The Verge berichtet, schrieb er in einer internen Mitteilung an Mitarbeiter, dass das Unternehmen diesen Streik weitgehend ignorieren soll, auch weil dieser "keine signifikante Auswirkung auf den Umsatz" habe."Bei dieser Sache gibt es viel Lärm. Den vielleicht lautesten, den wir je gesehen haben. Unsere Teams arbeiten daran, und wie alle Kontroversen auf Reddit wird auch diese vorübergehen", schreibt Huffman. "Wir müssen unbedingt liefern, was wir angekündigt haben. Die einzige langfristige Lösung besteht darin, unser Produkt zu verbessern, und kurzfristig müssen uns ein paar kritische Mod-Tool-Launches gelingen."Diese Aussagen haben auch Sicht der Protestierenden alles nur schlimmer gemacht und viele haben darauf beschlossen, den Blackout auf unbestimmte Zeit auszudehnen, wie die Organisatoren des Streiks in einem Beitrag schreiben. Wie diese Machtprobe ausgeht, ist derzeit ungewiss. Denn die Reddit-Führung zeigt sich nur wenig kompromissbereit - doch ohne Inhalte kann das Portal auch nicht (über)leben.