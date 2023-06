Reddit schlägt zurück, verbannt Moderatoren des "NSFW-Streiks"

Reddit befindet sich seit Tagen und Wochen in Aufruhr, Grund sind die geplanten Änderungen an den API-Richtlinien, die letztlich zur Folge haben, dass viele externe Apps eingestellt werden müssen. Dagegen gab und gibt es Proteste und Reddit reagiert darauf immer aggressiver.

Reddit schlägt zurück

Reddit galt viele Jahre lang als Plattform, die möglichst im Einklang mit Nutzern und Moderatoren agierte. Wenn man so will, dann repräsentierte der Social-News-Aggregator noch so etwas wie das "alte" Internet. Mittlerweile rücken aber auch bei Reddit die geschäftlichen Interessen in den Vordergrund, das Unternehmen soll auch seinen Börsengang vorbereiten.Das hatte zuletzt auch zur Folge, dass Reddit ab Juli für API-Zugriffe Geld verlangen wird oder will. Jedoch löste das massive Proteste der Community aus, vergangene Woche wurde die Plattform durch einen Streik nahezu lahmgelegt. Diesen haben die unentgeltlich tätigen Moderatoren organisiert, sie sind u. a. der Ansicht, dass sie ohne Drittanbieter-Apps ihrer Tätigkeit nicht mehr nachgehen können.Reddit hat die Proteste bisher toleriert bzw. ignoriert, CEO und Co-Gründer Steve Huffman hat in einer internen Mail gemeint, dass diese abklingen werden und man schon bald zur Normalität zurückkehren kann. Danach sieht es derzeit aber nicht aus, ganz im Gegenteil. Denn Reddit hat offenbar beschlossen, von seiner bisher passiven Rolle abzuweichen und gegen die Aufständischen zurückzuschlagen.Denn wie The Verge berichtet, wurden Moderatoren, die normale Foren aus Protest als Not Safe For Work (NSFW) markiert haben (u. a. um Reddit von Anzeigengeldern abzuschneiden), verbannt. "Moderatoren, die eine Community fälschlicherweise als NSFW markieren, verstoßen sowohl gegen unsere Inhaltsrichtlinien als auch gegen den Verhaltenskodex für Moderatoren", ließ Reddit über Sprecher Tim Rathschmidt ausrichten.Bei einigen der gesperrten bzw. suspendierten Moderatoren wurde die Sperre aber mittlerweile aufgehoben. Intern gibt es dazu offenbar auch Meinungsverschiedenheiten, denn Sperre und Freischaltung erfolgten von unterschiedlichen Reddit-Admins (die im Gegensatz zu Moderatoren angestellt sind).In jedem Fall: Die jüngsten Maßnahmen zeigen auf beiden Seiten, dass die Angelegenheit von einer Lösung weiter entfernt ist, denn je. Im Gegenteil: Offenbar eskaliert die Sache immer weiter und es ist derzeit offen, ob Reddit hier seinen Willen durchsetzen kann oder ob man der Community und damit auch sich selbst nachhaltigen Schaden zufügt.