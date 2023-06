Google: Nutzer der Suche sind nach Reddit-Streiks "nicht glücklich"

Seit einiger Zeit laufen auf Reddit Proteste gegen die neuen API-Richtlinien der Seite, Moderatoren wollen die Betreiber zwingen, diese in der bisherigen Form zurückzunehmen. Das hat nicht nur für Reddit Folgen, auch bei Google ist man alles andere als glücklich.

Das liegt natürlich daran, dass Reddit-Suchergebnisse auch bei Google sehr gefragt sind. Doch mit den API-Änderungen und den darauffolgenden Protesten haben diverse Subreddits (das sind quasi Unterforen) den Zugang eingeschränkt und auch andere Maßnahmen umgesetzt, die die allgemeine Sichtbarkeit einschränken - also beispielsweise sich selbst als "NSFW", also "Not Safe For Work" markiert.Das hat man auch beim kalifornischen Suchmaschinenriesen zu spüren bekommen, denn Google-Manager Prabhakar Raghavan sagte gestern, dass Nutzer darüber alles andere als glücklich seien. Anlass für die Aussagen des für die Suche hauptverantwortlichen Senior Vice President war die gestrige Vorstellung des Perspectives genannten Features. Das ist ein Tab, der mobil und in der Google-App in den USA zu sehen ist und Inhalte wie Diskussionsforen und Videos von Social-Media-Plattformen wie TikTok, YouTube, Reddit und Quora anzeigt.Hintergrund ist hier, dass viele Nutzer gegenüber Google "Frust" ausgedrückt hätten, weil sie bei jeder Suche Reddit als Stichwort angeben mussten. Bei einem internen Meeting sagte Raghavan laut CNBC zu Mitarbeitern: "Viele von euch fragen sich vielleicht, wie wir ein Suchteam haben, das all diese neuen Dinge entwickelt und verbessert, und trotzdem sind die Nutzer nicht ganz zufrieden. Wir müssen die Nutzer glücklich machen."Die jüngsten Reddit-Proteste haben diese Überlegungen zwar nicht ausgelöst, aber verstärkt. Denn in einem unternehmensweiten Meeting wurde gefragt, ob Google "authentische Diskussionen" sichtbarer machen kann, "da der Reddit-Blackout die Suche nach solchen Inhalten erschwert" habe.Dabei sagte CEO Sundar Pichai, dass Nutzer immer seltener "blaue Links" haben wollen, sondern auf "ausführlichere Antworten" aus sind. Das erreicht man einerseits mithilfe von KI-Antworten, aber auch klassische menschlicher Intelligenz, die Seiten wie Reddit liefern.