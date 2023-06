Reddit: Hacker verlangen Geld - und Rücknahme der API-Änderungen

Seit der Ankündigung der API-Änderungen von Reddit und dem Bekanntwerden, dass das für viele Apps das Aus bedeutet, laufen die Nutzer Sturm dagegen - bisher erfolglos. Nun bekommt die Angelegenheit eine weitere Facette, denn eine Ransomware-Gruppe mischt sich ein.

4,5 Mio. Dollar und mehr

Zusammenfassung Reddit wurde von BlackCat angegriffen, 80 GB Daten gestohlen.

Hacker drohen jetzt , Daten zu veröffentlichen

4,5 Mio. Dollar Lösegeld & Rücknahme der API-Richtlinien gefordert.

Reddit ignorierte Erpressungsversuch offenbar.

Reddit-Nutzer protestieren gegen API-Änderungen, bisher erfolglos.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass sich Unbekannte Zugriff auf Reddit verschafft haben, später stellte sich heraus, dass es sich dabei um die Ransomware-Gruppe BlackCat gehandelt hat. Diese hat eigenen Angaben nach 80 Gigabyte an Daten entwendet. Die Hacker hatten Zugriff auf interne Dokumente und Codes sowie Dashboards und Geschäftssysteme, aber nicht auf sensible Informationen wie Nutzerkonten. Reddit will aber sicherlich dennoch nicht unbedingt, dass diese Daten an die Öffentlichkeit kommen.Nach dem ersten Bekanntwerden des Vorfalls wurde es aber wieder still um die Angelegenheit. Es schien ganz so, dass sich die Beteiligten hinter den Kulissen auf irgendeinen Deal geeinigt haben oder Reddit die Sache aussitzen will. Doch zumindest ersteres ist offenbar nicht der Fall. Denn wie Bleeping Computer berichtet, haben sich die Reddit-Hacker nun zurückgemeldet und drohen, die gestohlenen Daten zu veröffentlichen.BlackCat, das auch als ALPHV bekannt ist, fordert 4,5 Millionen Dollar Lösegeld. Das ist zweifellos nicht ungewöhnlich, doch die Ransomware-Hacker verbinden das "Geschäftliche" mit dem "Wohltätigen". Denn man fordert nun auch die Rücknahme der neuen API-Richtlinien, die ab Juli von externen Entwicklern Geld für Zugriffe verlangen - was sich die wenigsten App-Entwickler leisten können.Ursprünglich dürfte Reddit den Erpressungsversuch offenbar weitgehend ignoriert haben. Warum BlackCat die Erpressung nun quasi ausweitet, ist unklar. Allerdings vermuten Branchenkenner, dass Reddit nicht zahlen will, weshalb die Hacker möglicherweise versuchen, soviel der medialen Aufmerksamkeit zu bekommen wie nur möglich. Und derzeit dreht sich beim Thema Reddit alles um die Proteste im Kontext der neuen API-Richtlinien.