Gebühr pro Jahr 20 Mio.: Reddit will jetzt Unsummen von App-Machern

Es ist ein Trend bei Social-Media-Plattformen: nachdem Twitter seine Schnittstellen-Zugriffe eingeschränkt und teurer gemacht hatte, rückt jetzt Reddit nach. Die Reddit-App Apollo muss ab jetzt 20 Mio. Dollar im Jahr für die API-Nutzung bezahlen - das könnte das Ende bedeuten.

Reddit-Entwickler: "Ich muss 20 Millionen Dollar auftreiben"

Im Detail

Zusammenfassung Social-Media-Plattformen nutzen Schnittstellen als neue Umsatzquelle

Entwickler Christian Selig kann Forderung nicht nachvollziehen

50 Mio. Anfragen über API für 12.000 US-Dollar

Apollo-Nutzer stellten letzten Monat 7 Mrd. Anfragen

Reddit verlangt für API-Nutzung von Apollo damit 20 Mio. $ pro Jahr

Könnte das Ende von Apollo bedeuten

Mit Social-Media-Plattformen Geld zu verdienen, ist kein leichtes Geschäft. Doch in den letzten Jahren haben viele Plattformen mit Abo-Diensten und anderen Methoden durchaus respektable Umsatzzahlen erarbeitet. Ein Trend, der gerade durch die Branche rollt: Die Unternehmen entdecken ihre Schnittstellen als neue Quelle für Umsätze. So geschehen jetzt auch bei Reddit, wie jetzt Christian Selig, Entwickler des beliebten alternativen Clients Apollo, beschreibt Laut Selig hatte Reddit nach der Ankündigung von neuen API-Preisen schnell versichert, dass diese "vernünftig und realistisch" angesetzt werden würden. Nach einem regen Austausch mit dem Verkaufsteam von Reddit kann sich der Entwickler dieser Darstellung aber nicht anschließen, im Gegenteil: "Ich habe gerade mit Reddit über die API und die neuen Preise telefoniert. Schlechte Nachrichten, es sei denn, ich kann 20 Millionen Dollar auftreiben."In einem Post auf Reddit rechnet Selig genau vor, wie sich die Forderung zusammensetzt: 50 Millionen Anfragen über die API werden nach den neuen Preisen mit 12.000 US-Dollar veranschlagt. Alleine im letzten Monat hatten Nutzer von Apollo 7 Milliarden Anfragen gestellt - das entspricht in etwa 1,7 Millionen Dollar pro Monat oder eben 20 Millionen US-Dollar pro Jahr. Nach Schätzung des Entwicklers setzt Reddit die Preise für API-Aufrufe von Drittanbietern um das 20-fache höher an als die eigenen Kosten pro Nutzer.