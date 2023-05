Anti-Porno-Lobby nimmt Reddit ins Visier - fordert Sperrung bei Upload

Eine Lobby-Organisation, die in der Vergangenheit schon mehrfach Erfolge gegen pornografische Angebote im Internet erzielte, will jetzt den großen Sprung schaffen: Reddit soll dazu gebracht werden, alle entsprechenden Inhalte zu verbannen.

Sperre aktuell unwahrscheinlich

Zusammenfassung NCOSE fordert Reddit auf, strenge Richtlinien einzuführen.

Nutzer sollen gesperrt werden, wenn sie eindeutiges Material hochladen.

NCOSE hatte schon einige Erfolge gegen Pornografie im Internet.

Andere große Social-Media-Plattformen haben längst strikte Regeln.

Es wird nicht erwartet, dass das Management nachgibt.

"Verabschieden Sie strenge Richtlinien gegen Hardcore-Pornografie und sexuell eindeutige Inhalte, da Reddit nicht in der Lage ist, das Alter oder die Zustimmung der in solchen Inhalten abgebildeten Personen ausreichend zu überprüfen", heißt es in deinem Schreiben, das den Kollegen des US-Magazins Motherboard vorliegt. Außerdem wird gefordert, dass die Plattform "Nutzer sperrt, die sexuell eindeutiges Material hochladen, insbesondere wenn das Material sexuellen Kindesmissbrauch oder nicht einvernehmlich geteilte intime Bilder zeigt".Absender des Briefs, der eine erste Stufe in einer längeren Kampagne darstellen dürfte, ist die Organisation "National Center on Sexual Exploitation" (NCOSE), die früher unter dem klarer wirkenden Namen "Morality in Media" aktiv war. Der Verband konnte mit seiner Arbeit schon die Schließung einer Reihe völlig legaler Erwachsenen-Angebote erreichen, sorgte für die Verbannung PornHubs von Instagram und war die treibende Kraft hinter gesetzlichen Regelungen, die zulasten von Sexarbeitern und Pornodarstellern verabschiedet wurden.Reddit ist eine der größten Social-Media-Plattformen, auf denen Nutzer auch Erotik- und Porno-Inhalte austauschen können. Alle anderen großen Angebote haben längst strikte Regeln dagegen durchgesetzt. Eine der großen Schockwellen trat auf, als Tumblr im Jahr 2018 sämtliche Adult-Inhalte von seiner Plattform verbannte.Aktuell gibt es bei Reddit wenige Nutzer und Moderatoren, die davon ausgehen, dass die Betreiber der Plattform den Forderungen nachkommen werden. Wenn die Lobby-Gruppe allerdings hartnäckig bleibt und über lange Zeit ständig Druck macht, kann es durchaus passieren, dass das Management nachgibt, nur um endlich Ruhe zu haben. Dem Ansinnen der Moralhüter dürfte das aber wenig bringen. Ein Reddit-Moderator brachte die zu erwartende Folge auf den Punkt: Die entsprechenden Inhalte werden sich dann wohl dezentral an Stellen im Netz verlagern, an denen es deutlich weniger Moderation gibt.