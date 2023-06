Reddit-Blackout hat begonnen, tausende Subreddits gehen in Streik

Vor einigen Wochen hat die beliebte Social-Media-Plattform Reddit bekannt gegeben, dass künftig eine saftige Gebühr für den API-Zugang fällig wird. Das bedeutet für viele Drittanbieter-Apps, dass sie diese nicht mehr anbieten können - und die Community protestiert.

Reddit will Geld

r/funny

r/aww

r/gaming

r/Music

r/Pics

r/science

r/todayilearned

r/art

r/askscience

r/books

r/DIY

r/EarthPorn

r/explainlikeimfive

r/food

r/gadgets

r/gifs

r/LifeProTips

r/memes

r/mildlyinteresting

r/NotTheOnion

r/Showerthoughts

r/space

r/sports

r/videos

Zusammenfassung Reddit kündigt Gebühr für API-Zugang an: Drittanbieter-Apps müssen schließen, Community protestiert.

Christian Selig, Entwickler des iOS-Reddit-Clients Apollo, kann API-Gebühr nicht bezahlen.

Tausende Subreddits schließen temporär oder bis auf Weiteres, darunter auch die größten und beliebtesten.

Protest geht von Moderatoren der Subreddits aus; ohne Drittanbieter-Apps nicht möglich.

Reddit-CEO Steve Huffman stellt sich einem AMA, zeigtg sich jedoch nicht verhandlungsbereit.

Den Stein ins Rollen brachte vor kurzem Christian Selig, Entwickler des renommierten und populären iOS-Reddit-Clients Apollo. Denn laut Selig würde ihn das neue Reddit-API-Modell 20 Millionen Dollar pro Jahr kosten, das ist eine Summe, die er nicht ansatzweise einnimmt und so bliebe ihm auch nichts anderes übrig, als seine App einzustellen. Ähnlich geht es rif is fun for Reddit, ReddPlanet und Sync, sie alle werden am 30. Juni 2023 deswegen dichtmachen (müssen).Die Reddit-Community war empört und das wird zumindest die nächsten 48 Stunden Folgen haben. Denn beginnend am heutigen Montag werden tausende beliebte Subreddits temporär und einige auch bis auf Weiteres schließen bzw. den Zugang weitgehend einschränken. Mehr als 7000 Subreddits beteiligen sich an dieser Aktion, darunter sind auch die populärsten, die der Social-News-Aggregator hat.Unten sind die größten und beliebtesten Subreddits zu finden, die beim "Blackout" mitmachen, alle unten angeführten haben mehr als 20 Millionen Mitglieder, teilweise sogar mehr - Spitzenreiter ist r/funny mit mehr als 40 Millionen Nutzern, dieses Subreddit ist nach dem (verpflichtenden) r/announcements das größte Subreddit der Plattform. Die komplette Liste ist u. a. hier zu finden.Der Protest geht von den Moderatoren der jeweiligen Subreddits aus, sie beklagen u. a., dass ihre Tätigkeit ohne Drittanbieter-Apps auch gar nicht möglich ist.Ob dieser Protest erfolgreich sein wird, ist fraglich. Denn Reddit-CEO Steve Huffman hat sich vergangenen Woche einem "Ask me Anything" (AMA) zum Thema gestellt und zeigte sich nicht ansatzweise verhandlungsbereit.Huffmans Auftritt eskalierte die Situation zusätzlich. Laut den Moderatoren von r/videos waren die Antworten Mitgründers von Reddit eine "Collage aus unangemessenen Antworten". Das AMA verschlimmerte die Angelegenheit zusätzlich, Huffman wurde und wird blankes Lügen vorgeworfen. Wie The Verge schreibt, beschlossen mehrere Subreddits, darunter r/iPhone, daraufhin, nicht nur 48 Stunden zu streiken, sondern diesen Protest auf unbestimmte Zeit auszudehnen.