Reddit-"Blackout": Streik zwingt die Server stundenlang in die Knie

Rund 8000 Subreddits "streiken"

"Erwartete Probleme", so Reddit

Ab 1. Juli wird Reddit für API-Zugriffe Geld verlangen, und zwar sehr viel Geld. Für nahezu alle Drittanbieter von Reddit-Apps bedeutet das, dass sie ihre Anwendungen einstellen müssen, weil sie nicht ansatzweise so viel verdienen, wie sie theoretisch bezahlen müssten. Die Reddit-Community ist empört und hat gestern einen beispiellosen Streik bzw. Blackout begonnen.Fast 8000 "Unterforen", also die sogenannten Subreddits, haben ihren Status auf "privat" geändert, einige davon haben "nur" das Posten eingeschränkt. Der Protest wird zumindest 48 Stunden dauern, diverse große Subreddits haben aber auch angekündigt, sich aus Protest auf unbestimmte Zeit zurückzuziehen.Das bedeutet, dass es auf Reddit derzeit praktisch keine lesens- oder sehenswerten Inhalte gibt. Doch die Streikenden haben auch erreicht, dass der Dienst für rund drei Stunden komplett weg vom Fenster bzw. Netz war.Reddit-Sprecher Tim Rathschmidt bestätigte das gegenüber The Verge , sein mehrfaches Betonen "erwarteter Probleme" lässt allerdings eher auf das Gegenteil schließen: "Eine beträchtliche Anzahl von Subreddits, die auf privat umgestellt wurden, verursachten einige erwartete Stabilitätsprobleme, und wir haben daran gearbeitet, das erwartete Problem zu lösen."Betroffen waren die Webseite in der Desktop- sowie mobilen Version, auch die nativen mobilen Apps waren nicht erreichbar. Das hatte vor allem Folgen für die Homepage, auf die noch verfügbaren Subreddits konnte indes noch zugegriffen werden.Ob geplant oder nicht: Die Streikenden können die Downtime sicherlich als Erfolg betrachten, die Teilnahme am Streik ist ohnehin beispiellos. Ob die Aktion etwas bewirkt, ist aber unklar und sogar unwahrscheinlich, denn bislang haben sich Reddit und dessen Chef Steve Huffman nicht ansatzweise verhandlungsbereit gezeigt.