Reddit-Communitys gehen in Streik, protestieren gegen API-Gebühren

Der Social-Media-Dienst Reddit hat vor Kurzem angekündigt, dass man für den API-Zugriff Geld verlangen wird, und zwar sehr viel Geld. Das können sich die meisten Drittanbieter nicht leisten und ihre Apps stehen vor dem Aus. Doch die Community möchte das nicht hinnehmen.

Beliebte Apps stehen vor dem Aus

Reddit-Community wird streiken

Reddit lotet aktuell neue Einnahmequellen aus, denn bislang generieren Werbung und kostenpflichtige Premium-Dienste nicht genug Geld. Ein Weg ist hier eine Gebühr für den Zugang zur Programmierschnittstelle, also dem Application Programming Interface (API) - ähnlich wie bei Twitter Hier werden App-Drittanbieter zur Kasse gebeten, wer nicht zahlen will oder kann, der verliert den Zugang zu den Inhalten der jeweiligen Plattform. Doch Reddit hat sich die Sache offenbar nicht gründlich genug überlegt - oder man beabsichtigt, externe Anwendungen schlichtweg hinauszuekeln.Dazu zählt auch Christian Selig, Betreiber der populären Reddit-App Apollo. Selig rechnete vor Kurzem in einem Beitrag vor, dass ihn die Reddit-Pläne in ihrer derzeitigen Form rund 20 Millionen Dollar pro Jahr kosten würden : "Ich bringe es auf den Punkt: 50 Millionen Anfragen kosten 12.000 Dollar, eine Summe, die ich mir nie hätte vorstellen können."Selig weiter: "Apollo hat im letzten Monat sieben Milliarden Anfragen gestellt, was etwa 1,7 Millionen Dollar pro Monat oder 20 Millionen Dollar pro Jahr bedeuten würde. Selbst wenn ich nur die Abonnement-Benutzer beibehalten würde, würde der durchschnittliche Apollo-Benutzer 344 Anfragen pro Tag stellen, was 2,50 Dollar pro Monat kosten würde, also mehr als das Doppelte dessen, was das Abonnement derzeit kostet, sodass ich jeden Monat in den roten Zahlen wäre."Er meint weiter, dass Reddit bei der Ankündigung der API-Gebühren versprochen habe, dass die Kosten sich in Grenzen halten werden - im Gegensatz zu Twitter, wo man den "obszönen Preis" von 42.000 Dollar für 50 Millionen Tweets verlangt und dafür "öffentlich verspottet" wurde. Mit 12.000 Dollar für 50 Millionen API-Abfragen liegt Reddit aber nicht signifikant darunter, schreibt der eigenen Angaben nach zutiefst enttäuschte Selig.Einen Ausweg hat er bislang nicht, denn Reddit zeigt sich beim Preis nicht verhandlungsbereit. Aufgeben will er deshalb aber noch nicht, muss aber noch überlegen, wie er aus der Sache herauskommt bzw. wie er das lösen kann.Dafür will allerdings die Community reagieren: Denn auf Reddit selbst ist der API-Schritt mehr als umstritten. Und das ist auch der Grund, warum nun zahlreiche Subreddits in Streik gehen wollen. Denn populäre Subreddits wie r/videos, r/reactiongifs, r/earthporn und r/lifeprotips wollen sich ab dem 12. Juni auf privat stellen, damit wollen sie gegen die API-Preise protestieren.Das Privatstellen gleicht einer Abschaltung, zumindest werden weite Teile der Nutzerschaft diese Subreddits nicht erreichen können. Dieses "Going Dark" soll zunächst 48 Stunden andauern. Eine Liste aller Subreddits ist hier zu finden, diese ist nicht komplett und soll bzw. dürfte in den nächsten Stunden und Tagen weiterwachsen.In einem Statement auf Reddit schreiben die Initiatoren: "Am 12. Juni werden viele Subreddits abgeschaltet, um gegen diese Richtlinie zu protestieren. Einige werden nach 48 Stunden zurückkehren, andere werden dauerhaft verschwinden, wenn das Problem nicht angemessen angegangen wird, da viele Moderatoren nicht in der Lage sind, die Arbeit zu leisten, die sie mit den unzureichenden Tools der offiziellen App machen. Keiner von uns tut dies leichtfertig: Wir tun, was wir tun, weil wir Reddit lieben, und wir glauben wirklich, dass diese Änderung es unmöglich machen wird, weiterhin das zu tun, was wir lieben."