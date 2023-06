OnePlus Nord 3: Offizielle Bilder des neuen Premium-Smartphones

Die Oppo-Tochter OnePlus schickt sich an, mit dem OnePlus Nord 3 ein neues Premium-Mittelklasse-Smartphone nach Europa zu bringen. Wir haben jetzt erste offizielle Marketing-Render des neuen Geräts vorliegen, das in China bereits unter der Bezeichnung Ace 2V verfügbar ist.

Kein Verkauf in Deutschland

OnePlus

OnePlus will sein Produktportfolio trotz der andauernden Auseinandersetzung mit dem Netzwerk- und Mobilfunkausrüster Nokia in Europa weiter ausbauen. In den kommenden Tagen soll deshalb das OnePlus Nord 3 auch auf unserem Kontinent starten, auch wenn das Gerät infolge des hierzulande geltenden Verkaufsverbots nicht in Deutschland in den Handel kommt.In den meisten anderen europäischen Regionen startet das OnePlus Nord 3 aber durchaus, sodass uns nun aus Händlerquellen die ersten offiziellen Marketing-Render zu dem Gerät vorliegen. Technisch und optisch entspricht das Nord 3 den Bildern zufolge wohl vollständig dem Ace 2V aus China, wobei die Spezifikationen andeuten, dass es sich um ein Modell der oberen Mittelklasse handelt.Im Zentrum des Geschehens steht ein 6,74 Zoll großes AMOLED-Panel des chinesischen Zulieferers Tianma, das mit 2772 x 1240 Pixeln eine hohe Auflösung bietet und mit einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hertz arbeitet. Unter der Haube steckt laut früheren Berichten der MediaTek Dimensity 9000 Octacore-SoC mit integriertem 5G-Modem , dessen acht Kerne bis zu 3,05 Gigahertz erreichen. Er wird mit bis zu 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 GB internem Flash-Speicher kombiniert.Das OnePlus Nord 3 wird darüber hinaus wohl mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera aufwarten, deer OnePlus eine Ultraweitwinkelkamera mit acht Megapixeln zur Seite stellt. Außerdem an Bord: der bei chinesischen Smartphones obligatorische, aber dennoch praktisch sinnlose 2-Megapixel-Sensor für Makroeffekte. Der Akku ist mit 5000 mAh üppig dimensioniert und es gibt die Möglichkeit, das Gerät mit bis zu 80 Watt schnell zu laden. Zum Preis liegen uns noch keine Angaben vor.