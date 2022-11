LAV Filters - Audio- und Video-Codec-Sammlung

Dekoder auf FFmpeg-Basis

Vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten

Für die korrekte Wiedergabe von Audio- oder Videodateien am PC werden die passenden Codecs benötigt. Die LAV Filters 0.77.1 sind eine Sammlung von quelloffenen DirectShow-Filtern, die eine Vielzahl unterschiedlicher Medienformate unterstützen.Das Paket setzt sich aus den drei Komponenten LAV Splitter, LAV Video und LAV Audio zusammen. Der LAV Splitter basiert auf der libavformat-Bibliothek des FFmpeg-Projekts und ist in der Lage, viele verschiedene Mediendateien in ihre einzelnen Datenströme zu demuxen.Die Audio- und Video-Decoder basieren ebenfalls auf FFmpeg und ermöglichen das Abspielen zahlreicher Formate. Unterstützt werden unter anderem die Video Codecs H264, VC-1, MPEG-2, MPEG4-ASP (Divx/Xvid), VP8 und MJPEG sowie die Audio Codecs AAC, AC3, DTS, TrueHD, MP3/MP2, Vorbis und LPCM. Ferner erlauben die LAV Filters die Anzeige der Untertitelformate VOB, DVB Subs, PGS, SRT, SSA/ASS sowie Text und kommen mit den Containern MKV/WebM, AVI, MP4/MOV, MPEG-TS/PS, FLV, OGG und vielen weiteren zurecht.Bereits während der Installation können Sie auswählen, für welche Formate der LAV Splitter als Source Filter genutzt werden soll. Anschließend lassen sich der LAV Splitter sowie LAV Audio und LAV Video einzeln konfigurieren. Sie können zum Beispiel bevorzugte Audio- und Untertitelsprachen definieren, eine Tonverzögerung festlegen oder den Deinterlacing-Modus auswählen. Für eine optimale Performance bei der Wiedergabe lassen sich auch die zu verwendenden Threads und eine Hardware-Beschleunigung einstellen.Die LAV Filters sind eine nützliche Filtersammlung, die auf keinem Multimedia-PC fehlen sollte. Nach der Installation lässt sich praktisch jedes Audio- und Videoformat abspielen, außerdem arbeiten die Codecs äußerst ressourcenschonend.