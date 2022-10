OnePlus Nord Watch: Der unglaublich günstige Apple-Watch-Klon

Die erste OnePlus Watch war bei Kritikern wegen Software- und Tracking-Problemen nicht gut angekommen. Jetzt versucht sich das Unternehmen erneut an einer Smartwatch , aber mit ganz neuem Ansatz: Ein Design, angelehnt an die Apple Watch , kombiniert mit einem sehr kleinen Preis.

OnePlus: Diese Uhr startet erst mal in Indien - für knapp 62 Euro

Gut gerüstet für diesen Preis

Der Markt der Smartwatches ist geprägt von unterschiedlichen Preisklassen und damit einhergehenden Features. OnePlus erster Versuch, eine eigene Android-Smartwatch zu bieten, war wegen Problemen bei der Software und Ungenauigkeiten beispielsweise beim Schrittzähler nicht besonders gut gelungen. Jetzt nimmt das Unternehmen noch einmal einen Anlauf: Die OnePlus Nord Watch wird noch einmal deutlich günstiger als der Vorläufer OnePlus Watch und spielt im Design klar auf die Apple Watch und ihr abgerundetes Metallgehäuse an.Wie seit Kurzem auf der offiziellen Produktseite zu lesen ist - die Smartwatch startet vorerst in Indien - geht die OnePlus Nord Watch für umgerechnet nur 61 Euro in den Handel. Ob die Verfügbarkeit auf andere Länder ausgeweitet wird ist nicht bekannt, der Vorläufer hatte es aber auch nach Europa geschafft.In dem Metallgehäuse - wahlweise in der Farbe Blau oder Schwarz - ist ein rechteckiges 1,78-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und einer Helligkeit von 500 nits verbaut. Die Auflösung von 368 x 448 Pixel deutet an, dass das Display dabei leicht gestreckt ist.Sensorseitig sind unter anderem 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, ein Herzfrequenz-Scanner und SpO2-Sensor verbaut - eine durchaus gute Ausrüstung in dieser Preisklasse. Die automatische "Trainingserkennung" beschränkt sich auf Läufe und Spaziergänge, 105 andere "Übungen und körperliche Aktivitäten" können manuell aufgezeichnet werden. Verbunden wird das Gerät per Bluetooth 5.2, OnePlus spricht von 30 Tagen Standby und bis zu 10 Tagen Laufzeit - das aber sicher nur bei sehr eingeschränkter Nutzung. Die gesamte Hardware ist nach IP68-Zertifikat vor Wasser geschützt.Auch wenn Europa hier vorerst außen vor bleibt: OnePlus kann mit der Nord Watch auf jeden Fall ein sehr interessantes Produkt in einem Preisbereich bieten, in dem andere Unternehmen deutlich beschränktere Uhren und Bänder platzieren. Dazu kommt das eckige Design, das sich bei Apple bisher bewährt hat. Man darf gespannt bleiben, wie sich die Kategorie der Ultrabudget-Smartwatches weiter entwickelt.