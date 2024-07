Bitdefender Antivirus Free Download & Installation

Der Bitdefender Antivirus Free Download schützt Ihren Windows-PC umfassend und in Echtzeit vor Viren sowie weiteren Gefahren aus dem Internet.Die in der Basisversion kostenlose Software überwacht das System fortlaufend im Hintergrund, ohne dabei dessen Performance negativ zu beeinflussen. Hier bieten wir die aktuelle Version (12.07.2024) zum Download an.Bitdefender Antivirus Free unterstützt Windows 7 mit Service Pack 1, Windows 8.1, Windows 10 sowie Windows 11 (32-Bit und 64-Bit). Benötigt werden weiter mindestens 2 GB RAM und 2,5 GB freier Festplattenspeicher.Für die Nutzung ist außerdem ein Bitdefender-Benutzerkonto erforderlich, welches Sie beim ersten Start anlegen können - mit einem Konto schützen Sie anschließend bis zu drei Geräte gleichzeitig und dauerhaft kostenlos. Neben Windows gibt es auch Versionen für Android und Mac OS Bitdefender Antivirus Free läuft nach der Installation fortlaufend im Hintergrund und erkennt Schadprogramme wie Viren, Trojaner, Rootkits oder Ransomware. Durch die Analyse verdächtiger Verhaltensmuster werden selbst bislang unbekannte Bedrohungen isoliert, sodass diese keinerlei Schaden anrichten können. Potenziell schädliche Websites werden ebenfalls blockiert.Zusätzlich zum Echtzeitschutz können über das Dashboard jederzeit manuelle Scans des Gesamtsystems oder einzelner Bereiche durchgeführt werden. Auch lässt sich hier der Virenschutz zusätzlich anpassen, beispielsweise können Ausnahmeregeln erstellt oder in die Quarantäne verschobene Dateien verwaltet werden.Bitdefender Antivirus Free beansprucht nurfür sich - so das Versprechen der Entwickler. Dadurch soll die Software den PC nicht spürbar verlangsamen. Andere auf dem PC vorhandene Programme werden durch Bitdefender Free nicht gestört.Nervige Upgrade-Hinweise oder ähnliche Pop-ups gibt es ebenfalls keine. Eventuell müssen hierfür noch in den Einstellungen die Anzeige von Sonderangeboten und Empfehlungen deaktiviert werden.Zu beachten gilt, dass nicht alle in der Benutzeroberfläche angezeigten Funktionen in der kostenlosen Version freigeschaltet sind. Das betrifft etwa den Kryptomining-Schutz, die Kindersicherung oder den VPN. Diese sind nur in einer der kostenpflichtigen Versionen von Bitdefender verfügbar.Weitere kostenlose Virenscanner für Windows gibt es beispielsweise mit Avira Free Antivirus Avast Free Antivirus oder AVG Anti-Virus