120Hz, 80W Laden, 3 Jahre Updates: Das OnePlus Nord 3 ist offiziell

OnePlus hat sich fast genau ein Jahr Zeit gelassen, um die Nord-Serie fortzuführen. Mit dem OnePlus Nord 3 hat das Unternehmen sein gut gerüstetes Mittelklasse-Smartphone jetzt offiziell erneuert. Das bringt 120 Hz Display, 80 Watt Fast-Charging und viele weitere Upgrades mit.

OnePlus Nord 3: Größer, stärker und schneller als sein Vorgänger

50 MP Sony IMX890 Haupt-Sensor

Technische Daten des OnePlus Nord 3 5G Display 6,74 Zoll (17,12 cm), 40-120Hz, AMOLED, 2772 x 1240 Pixel, 450 ppi, 20,1:9 Software OxygenOS 13.1, Android 13 CPU MediaTek Dimensity 9000 Chipset GPU Arm Mali G710 MC10 Hauptkamera 50 MP Sony IMX890 Triple-Kamera System mit OIS Frontkamera 16 Megapixel RAM 8 / 16 GB LPDDR5X Speicher 128 / 256 GB UFS 3.1 Verbindung USB-C (Typ 2.0), WLAN 802.11ax, Bluetooth 5.3, NFC, 5G Sensoren Fingerabdrucksensor (Display), Beschleunigung, Kompass, Gyroskop, Umgebungslicht, Näherung, Sensor-Kern, Farbtemperatur, Infrarot-Blaster Satellit GPS, BDS, GLONASS, GALILEO, QZSS Akku 5000mAh (Dual-Cell 2500 mAh), 80 Watt Schnellladung Maße 162,2 x 75,1 x 8,1 mm Gewicht 193,5 Gramm Preis noch unbekannt

Zusammenfassung OnePlus Nord 3: 120 Hz Display, 80 Watt Fast-Charging, 6,7 Zoll

5000 mAh, Android 13, MediaTek Dimensity 9000, bis 16 GB RAM.

Update-Garantie: 3 Jahre Firmware-Updates.

Kamera: 50 MP Sony IMX890.

60% Akku in 15 Minuten dank 80 Watt Fast-Charging.

Mit der Nord-Serie hatte OnePlus seine Ambitionen im Markt für Mittelklasse-Smartphones neu gestartet - zwischen dem OnePlus X und dem ersten OnePlus Nord lagen 5 Jahre. Nach dem OnePlus Nord 2 im Jahr 2021, hatte das Unternehmen im letzten Jahr den Schritt auf das OnePlus Nord 2T gemacht. Im Juni dieses Jahres konnten wir euch dann endlich erste Bilder des OnePlus Nord 3 zeigen, jetzt wurde das neue Mid-Range-Smartphone von OnePlus offiziell enthüllt - ohne Preis und markiert mit "bald erhältlich".Eine Entscheidung, die OnePlus trifft, wird sicher für die eine oder andere Diskussion sorgen. Das OnePlus Nord 3 wächst im Vergleich zum Vorgänger deutlich, von 6,4 Zoll auf jetzt 6,7 Zoll. Neben der Größe bietet das Display noch weitere Upgrades. Die Auflösung steigt auf 2772 x 1240 Pixel bei 120Hz, im Vorgänger waren es 1080p und 90Hz. Das größere Gehäuse bietet dann auch Platz für Upgrade beim Akku, der fasst jetzt 500 mAh mehr, insgesamt 5000 mAh. Dank 80 Watt Fast-Charging sollen 60 Prozent in 15 Minuten erreicht sein.Das Spitzenmodell OnePlus 11 hat eine Update-Garantie für vier Jahre, ganz so viel möchte das Unternehmen seiner Mittelklasse nicht zugestehen. Für das OnePlus Nord 3 verspricht man für drei Jahre großes Firmware-Updates zu liefern - beim Vorgänger waren es nur zwei Jahre. Zum Start kommt das neue Modell mit Android 13 und OxygenOS 13.1. Den Antrieb leistet in diesem Jahr der MediaTek-Prozessor Dimensity 9000, beim RAM geht es beim Spitzenmodell auf bis zu 16 GB.Bei der Kamera macht OnePlus den Vergleich recht leicht: Hier wird derselbe 50 MP Sony IMX890 Haupt-Sensor verbaut, der auch im Flaggschiff OnePlus 11 und 11R zum Einsatz kommt.