OnePlus Nord 2T & Nord 2 Lite: Die neuen Smartphones vorab im Detail

Die Oppo-Tochter OnePlus stößt mit immer neuen Smartphones in günstigere Preisregionen vor. Übermorgen bringt man nun mit dem OnePlus Nord 2T 5G und dem OnePlus Nord 2 Lite 5G zwei neue Smartphones für die Mittelklasse für jeweils 299 und 399 Euro Startpreis auf den Markt.

Starke Sony-Kamera mit optischem Bildstabilisator

OnePlus Nord 2 Lite 5G: einfachere Ausstattung, günstigerer Preis

OnePlus

Das OnePlus Nord 2T ist das erste Smartphone, in dem der neue MediaTek Dimensity 1300 Octacore-SoC verbaut wird, welcher einen Super-Core mit 3,0 Gigahertz mit drei weiteren High-End-Cores mit 2,6 und vier Low-End-Cores mit 2,0 Gigahertz Maximaltakt kombiniert. OnePlus bietet das Gerät in Varianten mit jeweils acht oder sogar 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 oder 256 GB internem Flash-Speicher auf UFS-3.1-Basis an.Der Bildschirm des OnePlus Nord 2T 5G ist 6,43 Zoll groß und nutzt ein AMOLED-Panel mit HDR+-Support, einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln und einer maximalen Bildwiederholrate von 90 Hertz. Außerdem wird eine Glasabdeckung aus Corning Gorilla Glass 5 verwendet.Bei den Kameras bekommt der Kunde einiges geboten, verbaut OnePlus doch einmal mehr seinen Sony IMX766 Sensor mit 50 Megapixeln Auflösung, einer f/1.8-Blende und einer siebenteiligen Optik. Auch ein optischer Bildstabilisator ist wieder an Bord. Die Ultraweitwinkel-Kamera nutzt zudem einen Sony IMX355-Sensor mit acht Megapixeln und f/2.2-Blende, einem 120 Grad breiten Sichtfeld und 5-teiliger Optik.Hinzu kommen ein einfacher 2-Megapixel-Sensor für Monochrom-Aufnahmen. Die Frontkamera des OnePlus Nord 2T 5G löst mit 32 Megapixeln auf und nutzt einen Sony IMX615-Sensor, der eine f/2.4-Blende bietet. In Sachen Video ist bei 4K-Auflösung mit 30 FPS Schluss. Die Fokussierung erfolgt per Phase Detection Autofokus.Das OnePlus Nord 2T 5G hat einen 4500mAh großen Akku, der per SuperVOOC-Netzteil mit bis zu 80 Watt schnell geladen werden kann. Wireless Charging ist hier anscheinend nicht mit an Bord. Zur weiteren Ausstattung gehören WiFi 6, Bluetooth 5.2 und NFC. Der Fingerabdruckleser sitzt hier übrigens unter der Display-Oberfläche. Der Basispreis für das günstigere Modell liegt bei 399 Euro.Das OnePlus Nord 2 Lite 5G ist einfacher ausgestattet und startet wie erwähnt für 299 Euro. Das Gerät bietet ein 6,59 Zoll großes IPS-LCD, welches immerhin maximal 120 Hertz Bildwiederholrate erreichen kann. Das Panel arbeitet mit 2412 x 1080 Pixeln und erreicht bis zu 480 Candela Helligkeit.Unter der Haube steckt hier der Qualcomm Snapdragon 695 5G , welcher einen zweikernigen High-End-Cluster mit 2,2 Gigahertz und sechs Stromsparkerne mit maximal 1,7 Gigahertz und ein integriertes 5G-Modem bietet. Der Arbeitsspeicher ist grundsätzlich sechs Gigabyte groß, während der interne Flash-Speicher auf UFS-2.2-Basis 128 Gigabyte fasst und per MicroSD-Karte erweitert werden kann.Die Hauptkamera nutzt hier einen 64-Megapixel-Sensor mit f/1.7-Blende, der eine sechsteilige Optik nutzt und 0,7 Mikrometer große Sensorpixel aufweist. Einen optischen Bildstabilisator gibt es nicht. Hinzu kommen zwei kaum erwähnenswerte 2-Megapixel-Sensoren für Tiefeneffekte und Makroaufnahmen. Die Frontkamera nutzt einen Sony IMX471-Sensor mit f/2.4-Blende und 16 Megapixeln AuflösungDer Akku des OnePlus Nord 2 Lite 5G ist mit 5000mAh üppig dimensioniert, kann aber nur mit maximal 33 Watt schnell geladen werden, wobei OnePlus hier wieder von seiner SuperVOOC-Ladetechnik schwärmt. Wireless-Charging gibt es leider nicht. Zur weiteren Ausstattung gehören Bluetooth 5.2, NFC und ac-WLAN sowie ein 3,5-mm-Klinkenanschluss.