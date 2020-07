Rückkehr zum 'Flaggschiffkiller': Preis des OnePlus Nord durchgesickert

OnePlus ist damit großgeworden, dass man viel Technik zu einem ver­hält­nismäßig guten Preis angeboten hat. In den vergangenen Jahren hat sich OnePlus aber immer mehr den "normalen" Preisen angenähert. Doch mit dem OnePlus Nord will man wieder zurück zu den Wurzeln.

OnePlus Nord "unter 500 Dollar"

Nils Ahrensmeier

2014 erschien das OnePlus One und das Debüt des chinesischen Herstellers eroberte die Smartphone-Welt im Sturm. Denn für gerade einmal 269 bzw. 299 Euro (mit 16 GB bzw. 64 GB internem Speicher) bekam man ein Gerät, das mit den damaligen Topgeräten in vielerlei (aber auch nicht jeder) Hinsicht mithalten konnte.Das verschaffte OnePlus eine treue, ja fanatische Anhängerschaft, in den Jahren danach wurden die Geräte aber auch teurer. Der Claim "Flaggschiff-Killer" geriet in Vergessenheit, da man selbst immer mehr zum Premium-Hersteller wurde. Das war zwar angesichts der Qualität der Geräte eine Notwendigkeit bzw. nicht überraschend, die Fans meinten aber, dass das nicht mehr "ihr" OnePlus sei.Also hat der Hersteller eine neue Schiene namens OnePlus Nord erschaffen, diese will sich auf alte Stärken, also ein ausgezeichnetes Preis/Leistungs-Verhältnis konzentrieren. OnePlus-Chef Peter Lau hat auch schon verraten, welchen Preis man anvisiert bzw. welche Marke man unterbieten will, so soll das OnePlus Nord unter 500 Dollar kosten.Es stellt sich aber natürlich die Frage, wie viel tiefer es gehen wird, denn Konkurrenten wie Xiaomi oder Huawei bieten mehr als solide 5G-Geräte für 350 bis 400 Euro an. Die Antwort wird es am 21. Juli geben, denn an diesem Tag veranstaltet OnePlus ein virtuelles Launch-Event.Ein Leak liefert nun aber einen Hinweis, dass man "unter 500 Dollar" wohl recht wörtlich nehmen sollte. Denn wie Mobilissimo berichtet (via SlashGear ), hat ein rumänischer Händler das OnePlus Nord für 2300 Lei in seinem System geführt, das sind umgerechnet 475 Euro. Allerdings sollte man bei diesem Leak vorsichtig sein, da der Händler ein altes und längst widerlegtes Bild des "OnePlus 8 Lite" verwendet.