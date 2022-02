OnePlus frischt seine Mittelklasse auf: Nord CE2 5G wird Oppo-fiziert

Die chinesische Marke OnePlus hat ihr Mittelklasse-Modell Nord CE in einer neuen Version auf den Markt gebracht und will damit verstärkt mit der Galaxy A-Serie konkurrieren. Das OnePlus Nord CE2 5G bietet zu Preisen ab 349 Euro eine recht ordentliche Ausstattung, wie der Hersteller jetzt verriet.

Gute Kameras für ein günstiges Smartphone

OnePlus

Das OnePlus Nord CE 2 5G bringt ein erneuertes Design, das optisch stark an die Geräte des Schwesterunternehmens Oppo erinnert und mit weicheren Linien aufwartet. Das Gerät soll im unteren Bereich der Mittelklasse auf Kundenfang gehen und bietet dabei unter anderem ein 6,43 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Full-HD-Auflösung von 1920x1080 Pixeln, HDR10+, einer Abdeckung aus Gorilla Glass 5 und maximal 90 Hertz Bildwiederholrate.Unter der Haube spart OnePlus, indem man den vergleichsweise günstigen MediaTek Dimensity 900 Octacore-SOC einsetzt. Es handelt sich um einen achtkernigen 5G-SoC mit maximal 2,4 Gigahertz CPU-Takt, wobei nur zwei der acht Kerne High-End-Cores auf Basis der ARM Cortex-A78-Architektur sind. Je nach Variante verbaut OnePlus sechs oder acht Gigabyte LPDDR4x-RAM, während der interne Flash-Speicher immer 128 Gigabyte groß und per UFS 2.2 angebunden ist. Eine Erweiterung per MicroSD-Karte ist möglich.Die Kameras sind ebenfalls für die Preisklasse brauchbar ausgestattet. Die Hauptkamera bekommt einen 64-Megapixel-Sensor mit F/1.7-Blende, so dass viel Licht eingefangen werden kann. Außerdem ist eine 8-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkel-Aufnahmen an Bord. Weitestgehend sinnfrei dürfte hingegen die Makro-Kamera mit schmalen zwei Megapixeln sein. Die Frontkamera liefert mit 16 Megapixeln wahrscheinlich ebenfalls brauchbare Qualität für Selbstporträts.Das OnePlus Nord CE 2 5G besitzt zudem einen 4500mAh-Akku, welcher mittels eines 65-Watt-Netzteils über USB Type-C sehr schnell geladen werden kann. Das starke Netzteil gehört laut OnePlus auch zum Lieferumfang, muss also nicht separat erworben werden. Das Telefon besitzt außerdem einen Kopfhöreranschluss, einen Fingerabdruckleser unter der Display-Oberfläche und zwei NanoSIM-Slots. Was fehlt ist ein aktuelles Betriebssystem.OnePlus installiert fast ein Jahr nach dessen Einführung nämlich noch immer kein Android 12. Stattdessen kommt OxygenOS auf Basis von Android 11 zum Einsatz, das früher oder später ein Upgrade erfahren soll. Das Nord CE2 5G kann ab dem 3. März 2022 vorbestellt werden und kostet dann in Deutschland 349 Euro.