Design offiziell enthüllt: So sieht das günstige OnePlus Nord aus

Ein neues Video des YouTubers MKBHD enthüllt das Design des ak­tu­ell heiß diskutierten OnePlus Nord. Der Hersteller berichtet ausführlich über den Entstehungs­prozess des kommenden Mittelklasse-Smartphones, das sich vor allem auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis konzentriert.

Vier Kameras, OLED-Displays mit 90 Hz und 4000+ mAh Akku erwartet

OnePlus / MKBHD

Nachdem sich auch beim chinesischen Hersteller OnePlus in den letzten Jahren eine gewisse Routine eingeschlichen hatte und nicht jeder Smartphone-Launch gefeiert wurde wie eine Apple-Keynote, heizt Mitgründer Carl Pei seine Community erneut an. Das OnePlus Nord ist dabei kein neues Flaggschiff-Smartphone, sondern ein Mittelklasse-Modell, welches jetzt in einem Video des bekannten YouTubers Marques "MKBHD" Brownlee erstmals zu sehen ist. Die "offizielle Enthüllung" des finalen Designs bestätigt die vorab durchgesickerten Bilder, die unter anderem von Leaker Evan Blass (evLeaks) geteilt wurden.Wer sich das englischsprachige Video zu Gemüte führt, erhält ab der 13. Minute einen Ein­blick in die Entstehung des Designs und den finalen Look des OnePlus Nord. Ebenso bestätigt wird ein Quad-Kamera-System an der Rückseite und zwei Frontkameras. Gerüchten zufolge sollen hier Auflösungen von bis zu 48 Megapixel erreicht werden. Weiterhin spekulieren Ex­per­ten über eine mögliche Ausstattung mit einem 6,44 Zoll großen OLED-Display samt 90-Hz-Bildwiederholrate und den Snapdragon 765G-Chip inklusive 5G-Verbindung . Die Ak­ku­ka­pa­zi­tät des OnePlus Nord soll zudem bei 4115 mAh liegen. Als Betriebssystem dürfte Google Android 10 auftreten, mit einer gleichzeitigen Ankündigung eines Android 11-Updates Preislich gab OnePlus-CEO Pete Lau bereits be­kannt, dass die neuen Nord-Smartphones die Mar­ke von 500 US-Dollar nicht übersteigen wer­den. Bei ersten Händlern wurden zudem Platz­hal­ter gesichtet, die von umgerechnet circa 475 Euro ausgingen. Eine Bestätigung wird jedoch erst am 21. Juli 2020 erwartet, wenn das OnePlus Nord offiziell seine Premiere feiert. Parallel dazu kündigte der Hersteller an, mit den OnePlus Buds zeitgleich seine ersten True-Wireless-Kopfhörer als AirPods-Konkurrenz am Markt zu platzieren.