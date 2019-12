LastPass - Online-Passwörter verwalten

Einfache Passwortverwaltung

Offline-Zugriff, sichere Notizen und mehr

LastPass 4.39.1 ist eine komfortable und sichere Lösung zum Verwalten von Online-Passwörtern. Mit den für fast jeden Browser erhältlichen Erweiterungen lassen sich Anmelde-Informationen automatisch ausfüllen, über ein zentrales Benutzerkonto sind alle Daten von jedem beliebigen Gerät aus verfügbar.Während der Installation können Sie wählen, für welche Browser LastPass eingerichtet werden soll. Zur Wahl stehen neben dem Internet Explorer auch Google Chrome Opera und Safari. Bereits während der Installation müssen Sie sich entweder mit einem vor­han­den­en LastPass-Benutzeraccount anmelden oder einen neuen erstellen.Außerdem wird das Tool LastPass IE Anywhere eingerichtet, welches anschließend im Info­bereich von Windows mitläuft und Zugriff auf verschiedene Funktionen ermöglicht. Unter anderem können Sie neue Seiten und Notizen hinzufügen, sichere Passwörter generieren oder die gesammelten Daten im CSV-Format exportieren.LastPass sammelt alle Internet-Passwörter, etwa von sozialen Netzwerken oder vom Online-Banking, und speichert diese in einer gemeinsamen Datenbank ab. Zum Schutz kommt eine AES-256 Bit-Verschlüsselung mit PBKDF2 SHA-256 zum Einsatz, Benutzerdaten werden auf den Endgeräten ver- beziehungsweise entschlüsselt.Die Login-Informationen werden synchronisiert und stehen so auf allen angemeldeten Geräten jederzeit zur Verfügung. Da die Datenbank offline gespeichert wird, kann selbst ohne Internetverbindung auf die Passwörter zugegriffen werden.Darüber hinaus eignet sich LastPass auch zum Aufbewahren anderer wichtiger Informationen wie Versicherungskarten, WLAN-Passwörtern und Notizen. Zudem können schwache, doppelte oder veraltete Passwörter automatisch aufgespürt und mit nur wenigen Klicks ausgetauscht werden.LastPass ist in der Basisversion kostenlos und erlaubt das Abspeichern beliebig vieler Passwörter. Wer sich einen erweiterten Funktionsumfang wünscht, erhält nach dem Wechsel zur kostenpflichtigen Premium- oder Enterprise-Edition zusätzliche Funktionen wie die Synchronisation mit Smartphones und Tablets. Einen Vergleich aller verfügbaren Angebote finden Sie auf der Herstellerseite.Möchten Sie Ihre Passwörter hingegen lediglich offline verwalten, bietet sich KeePass als komplett kostenlose Alternative an.