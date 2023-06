M2 Ultra Benchmarktest: Apple-Chip übertrifft alle Intel-basierten Macs

Nach der Vorstellung des neuen M2-Ultra-Chips von Apple zur WWDC gibt es jetzt Einblick in die ersten Benchmarks, die den angepriesenen Leistungsboost bestätigen. Verglichen wurde dabei sowohl mit dem Apple M1 Ultra als auch mit Intel-Chips

Mac Studio mit M2 Ultra erzielt Single-Core- und Multi-Core-Werte von 2.800 und 21.700 Punkten.

Neuer Mac Pro mit M2 Ultra soll doppelt so schnell sein wie Intel-basierter Mac Pro mit 28-Core Xeon W Prozessor.

Apple verspricht 3-fache Geschwindigkeit in realen Profi-Workflows.

Mac Pro deutlich günstiger als Intel-Xeon-Prozessoren.

Technische Daten zum Apple Mac Pro (2023): CPU Apple Silikon M2 Ultra, 24 Kerne, 32-Kern Neural Engine, 76 GPU-Cores RAM Bis zu 192 GB, 800 GB/s Speicherbandbreite Erweiterungen 2x PCIe x16, 4x PCIe x8, 1x PCIe x4, 8x Thunderbolt 4, 2 x 10Gb-Ethernet (RJ-45) Klinke, 2x USB A, 2x HDMI Speicher maximal 8 TB Wireless WiFi 6e, Bluetooth 5.3 Besonderes unterstützt 8 Displays

Das berichtet das Online-Magazin MacRumors . Die Benchmark-Ergebnisse für Apples M2 Ultra Chip sind auf Geekbench 6 aufgetaucht . Damit kann man jetzt auch unabhängig von Apples Ankündigungen sich einen Überblick über die Verbesserungen der CPU-Leistung machen - und die sind bemerkenswert.Zum einen bestätigen die Ergebnisse die Behauptungen von Apple, dass der M2 Ultra bis zu 20 Prozent schneller ist als sein Vorgänger, der M1 Ultra Chip. Demnach verfügt der M2 Ultra über eine leistungsstärkere CPU, die 20 Prozent schneller ist als die M1 Ultra, eine größere GPU, die bis zu 30 Prozent schneller ist, und eine Neural Engine, die bis zu 40 Prozent schneller ist.Der neue Mac Studio, der mit dem M2 Ultra Chip ausgestattet ist, erzielt Single-Core- und Multi-Core-Werte von 2.800 und 21.700 Punkten.Mit diesen Geekbench-Ergebnissen kann man jetzt auch erahnen, dass auch der neue Mac Pro ein richtiges Leistungs-Biest wird. Es wird erwartet, dass der M2 Ultra-betriebene Mac Pro eine Gesamt-CPU-Leistung bietet, die etwa doppelt so schnell ist wie die des schnellsten Intel-basierten Mac Pro, der mit einem 28-Core Xeon W Prozessor ausgestattet ist. Das sollte zumindest so sein, wenn man die aufgetauchten Geekbench 6-Ergebnisse zugrunde legt.Während der WWDC 2023 Keynote kündigte Apple an, dass der neue Mac Pro in ausgewählten "realen Profi-Workflows wie Videotranskodierung und 3D-Simulation bis zu dreimal schneller sein wird als das Intel-basierte Modell." Interessant ist das auch im Hinblick auf den Preis: Der Mac Pro ist - vor allem in höheren Ausstattungen - jetzt deutlich günstiger als noch mit Intel-Xeon-Prozessoren.