Intel stellt erste Core Ultra Prozessoren mit Schwerpunkt auf KI vor

Intel hat zum "AI Everywhere-Event" nun weitere Intel Core Ultra-Chips für Laptops und Tablets vorgestellt. Die Reihe besteht aus elf Modellen mit unterschiedlichen Formfaktoren und basiert auf der Meteor-Lake-Architektur.

Bessere integrierte Grafiken und Fokus auf KI

Leistung und Unterstützung

Intel AI Boost

Zusammenfassung Intel stellt neue Core Ultra-Chips für Laptops/Tablets vor

Reihe basiert auf Meteor Lake-Architektur

Versprechen: Mehr Leistung und Effizienz

Neue P-Core und E-Cores für bessere Performance

Core Ultra Chips sparen bis zu 79 Prozent Strom

Unterstützung für Wi-Fi 6E/7, Thunderbolt 5, Bluetooth 5.4

Verbesserte Grafik mit bis zu acht Xe-Kernen

Fokus auf künstliche Intelligenz mit Intel AI Boost

Core Ultra H-/U-Serien jetzt verfügbar, weitere 2024

Intel verspricht mit den neuen Intel Core Ultra-Prozessoren "erhebliche Leistungs- und Effizienzverbesserungen", vor allem bessere integrierte Grafiken und einen großen Fokus auf künstliche Intelligenz Der Intel Core Ultra wird mit Intels 4-Prozess-Technologie (früher als 7nm bezeichnet) und Foveros 3D-Gehäuse hergestellt. Laut Intel stellt die Core Ultra-Reihe die größte architektonische Veränderung in 40 Jahren Chipherstellung dar - das macht den Start auch besonders interessant.Die neu gestaltete P-Core-Architektur liefert dank verbesserter Instructions-per-Cycle (IPC) eine höhere Leistung, und die neuen E-Cores ermöglichen eine höhere Energieeffizienz.Das Unternehmen rühmt sich damit, dass die neuen Core Ultra Chips im Vergleich zu AMDs Ryzen 7 7840U bis zu 79 Prozent weniger Strom verbrauchen. Kunden können eine Reihe von Verbesserungen im Alltag erwarten, wie z. B. 48 Prozent mehr Leistung beim Streaming von Netflix, 44 Prozent bei der Wiedergabe lokaler 4K-Videos oder 7 Prozent beim Surfen im Internet.Die neue Produktreihe bietet bis zu 16 Kerne/22 Threads, die mit bis zu 5,1 GHz getaktet sind. Dazu gibt es Unterstützung für bis zu 64 GB LPDDR5x RAM oder 96 GB DDR5-Speicher. Wie andere neue Intel-Prozessoren unterstützt die Core Ultra-Reihe Wi-Fi 6E und diskretes Wi-Fi 7, Thunderbolt 5 und Bluetooth 5.4 mit LE Audio.Intel hat laut der Ankündigung auch die integrierte Grafik verbessert und stattet die neuen Prozessoren mit bis zu acht Xe-Kernen aus, die DX12 Ultimate und XeSS unterstützen.Damit, so Intel, kann man eine doppelt so hohe Grafikleistung erwarten wie bei den Prozessoren der vorherigen Generation mit iGPUs. Zu den weiteren Merkmalen gehören hardwarebeschleunigtes Raytracing, AV1-Codierung/Decodierung und Unterstützung für HDMI 2.1 und DisplayPort 2.1.Intel legt einen großen Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz und seine neue Neural Processing Unit namens Intel AI Boost. Diese soll "länger laufende KI-Workloads" bei geringem Stromverbrauch in Verbindung mit CPU und GPU für eine bessere Leistung und eine bis zu 2,5 Mal höhere Effizienz bieten können.Das dürfte wohl vor allem für neue Windows-PCs interessant werden, die Microsoft für 2024 plant. Die Intel Core Ultra H- und U-Serien sind ab sofort erhältlich. Weitere Modelle werden ersten Quartal 2024 erscheinen. Laut Intel haben die Hardware-Partner schon über 230 PC-Designs mit den neuen Prozessoren vorbereitet.Intel sagte abschließend: "Die Markteinführung von Intel Core Ultra steht für den beispiellosen Umfang und die Geschwindigkeit, mit der Intel KI auf dem PC ermöglicht. Bis 2028 werden KI-PCs 80 % des PC-Marktes ausmachen, und zusammen mit unserem umfangreichen Ökosystem von Hardware- und Softwarepartnern ist Intel bestens positioniert, um diese nächste Generation von Computern zu ermöglichen."