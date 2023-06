AAA-Spiele für Apple: Neues Mac-Tool, um Windows-Spiele zu portieren

AAA-Spiele für Apple ? Bisher eher Fehlanzeige. Apple will das nun grundlegend ändern und stellt in einer Beta-Version ein Toolkit vor, das es Gaming-Entwicklern erleichtern soll, ihre Spiele vom Windows-PC zum Mac zu portieren.

Toolkit plus Konverter

Zusammenfassung AAA-Spiele für Apple: Toolkit & Konverter vereinfachen Portierung

Game Mode für Mac OS Sonoma: Priorisiert CPU/GPU-Leistung

MacBook Air 15" & Vision Pro VR-Headset vorgestellt

iOS 17, iPadOS 17, MacOS & WatchOS 10: Neuheiten im Überblick

Entwickler-Video "Bring your game to Mac" & Webseite

Beta-Version des Toolkits auf Apple Developer Website

Bluetooth-Abtastrate verdoppelt, Eingabe-Latenz bei Controllern reduziert

Apple ist dabei, das Engagement für High-End-Spiele auf dem Mac nun deutlich zu verstärken. Der Konzern hatte das Toolkit für Gaming-Entwickler zur WWDC angekündigt.Es besteht aus einer Emulations-Umgebung, die dazu da ist, ein bestehendes, unmodifiziertes Windows-Spiel auf dem Mac auszuführen. Dadurch sollen die Entwickler in der Lage sein, besser zu bewerten, wie gut das Spiel auf macOS laufen könnte, bevor sie die eigentliche Coding-Arbeit beginnen.Apple bietet Entwicklern dazu einen neuen Metal-Shader-Konverter, der die Konvertierung der Shader und des Grafikcodes eines Windows-Spiels für die Ausführung auf Macs mit Apple-Silizium-Chips vereinfacht.Laut der Ankündigung werden Toolkit und Konverter die Gesamtentwicklungszeit, die für die Portierung von Spielen auf den Mac erforderlich ist, von mehreren Monaten auf nur wenige Tage reduzieren. Damit ist es im Grunde für jeden Entwickler machbar, sein Spiel auch für Mac-Nutzer bereitzustellen.Entwickler, die daran interessiert sind, ihre Windows-Spiele auf den Mac zu portieren, erhalten dazu eine Einführung per Video ("Bring your game to Mac"). Auf der Entwickler-Webseite gibt es weiterführende Informationen.Eine Beta-Version des Toolkits steht auf der Apple Developer Website zum Download bereit . macOS Sonoma wird im Herbst zudem einen neuen Spielmodus starten, der vorübergehend die CPU- und GPU-Leistung für Spiele priorisiert. Der Game Mode senkt außerdem die Audio-Latenz der AirPods und reduziert die Eingabe-Latenz bei beliebten Spiele-Controllern von Drittanbietern, indem er die Bluetooth-Abtastrate verdoppelt, so Apple. Damit kann man ernsthaft daran denken, Spiele auf dem Apple-Rechner auszuführen.