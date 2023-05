Windows 10 Mai-Patch-Day verursacht schwerwiegende Probleme

Nicht nur das Windows 11-Update vom Patch-Day Mai , sondern auch das kumulative Sicherheitsupdate für Windows 10 führt bei einigen Nutzern zu unvorhergesehenen Problemen. Von Microsoft bestätigt wurden die Fehler bisher noch nicht.

Mögliche Fehler mit der Bootcat-Datei

Zusammenfassung Windows 11- und Windows 10-Update führt bei einigen Nutzern zu Problemen

KB5026361 als Teil des Patch-Days behebt Sicherheitsprobleme, sollte aber vorsichtig angewendet werden

Probleme reichen von Installationsproblemen bis hin zu Blue Screen of Deaths

BSoD-Fehlercode "PROCESS1 INITIALIZATION FAILED" deutet auf beschädigte oder geänderte Bootcat.cache-Datei hin

Microsoft hat noch keine Fehlerbeschreibung veröffentlicht, Übergangslösung noch unbekannt

Fehlercode 0x800f0922 bei Installation, lässt sich aber nach mehrfachen Anläufen anwenden

Abwarten, wie sich Microsoft zu den Problemen äußert

In den diversen Foren und auch im Microsoft Feedback Hub gibt es aber eine klare Tendenz - das Update KB5026361 für Windows 10 hat einige neue Probleme eingeführt.Laut dem Bericht des Online-Magazins Neowin starten die Probleme bei nicht möglichen Installationen, gehen über Blue Screen of Deaths bis hin zu plötzlichen Neustarts des Systems.Das Update KB5026361, das als Teil des Patch-Days veröffentlicht wurde, behebt eine Reihe von Sicherheitsproblemen und sollte daher dringend angewendet werden.Ein Großteil der Fehler-Berichte von Nutzern betrifft Blue Screen of Death (BSoD) Fehler für Windows 10, die einen Fehlercode "PROCESS1 INITIALIZATION FAILED" zeigen. Das könnte laut einem älteren Microsoft-Artikel über den Fehlercode darauf hindeuten, dass es ein Problem mit der Bootcat-Datei gibt.Dieses Problem tritt auf, wenn die Bootcat.cache-Datei beschädigt ist oder wenn sich die Größe der Bootcat.cache-Datei seit dem letzten erfolgreichen Start geändert hat. In einem älteren Support-Beitrag hat Microsoft daher empfohlen, einen Windows-Installationsdatenträger zum Booten zu verwenden und die Datei bootcat.cache zu löschen, um das Problem zu beheben. Ob das nun auch zielführend ist, ist noch unbekannt. Besser ist es jetzt, erst einmal abzuwarten, wie sich Microsoft zu den Problemen äußert.Außerdem meldeten Betroffene, dass sie den Fehlercode 0x800f0922 erhalten, wenn sie versuchen, das Update auf ihrem Rechner zu installieren. Das Update lässt sich dann aber nach mehrfachen Anläufen doch anwenden.Derzeit ist im Windows Release Health Dashboard noch keine Fehlerbeschreibung zu finden und daher auch keine empfohlene Übergangslösung - man wird also noch Geduld haben müssen.