Xbox Game Pass: Microsoft bietet kostenlosen Zugang für PC-Freunde

Nach dem Ende des 1-Euro-Zugangs für Xbox Game Pass-Neukunden stellt Microsoft jetzt sein neues System für Freundschaftswerbung vor. Nutzer der Spiele-Flatrate können bis zu fünf Freunde einladen und diese mit einem 14-tägigen Testzugang für den PC Game Pass ausstatten.

Kann man so neue PC-Spieler für sich gewinnen?

KKYKF-PRM9H-JRXR2-VCHJH-QRTMZ

Zusammenfassung Microsoft stellt neues System für Freundschaftswerbung vor.

Neukunden erhalten kein 1-Euro-Zugangsangebot mehr.

Nutzer mit aktivem Abonnement können Freunde einladen.

Testzugang nur für PC Game Pass.

Testzeitraum 14 Tage, danach 10 Euro pro Monat.

Discord Nitro-Mitglieder erhalten 2 Monate kostenlosen Zugang.

Bethesda's Redfall kann Interesse am Game Pass wecken.

Ende März kündigten die Redmonder an , das günstige Einführungsangebot für den Xbox Game Pass Ultimate und den PC Game Pass zu stoppen und über zukünftige Marketingaktionen nachzudenken. Zuvor konnten Neukunden die Flatrate für Xbox- und PC-Spiele für nur einen Euro im ersten Monat buchen. Zwischenzeitlich waren sogar drei Monate nahezu kostenlos. Vergünstigte Konditionen erhält man ab sofort nur noch von und für seine Freunde.Spieler mit einem aktiven Abonnement des Xbox Game Pass Ultimate oder des PC Game Pass erhalten jetzt die Möglichkeit, fünf Freunde einzuladen und diese mit einem Testzugang auszustatten. Dieser gilt allerdings nur für den PC Game Pass und auch nur dann, wenn Freunde bisher noch kein Game Pass-Konto erstellt haben. Zudem beträgt der Testzeitraum nur 14 Tage, vergleichbar mit den bekannten Werbekarten, die einst nahezu jedem physischen Titel und den Xbox-Konsolen beilagen.Um den PC Game Pass an Freunde weiterzugeben, befindet sich ein neuer "Give PC Game Pass"-Button in den passenden Menüs der Spiele-Flatrate innerhalb des Xbox-Dashboards bzw. der Xbox-App unter Windows . Aktuell dürfte vor allem Bethesdas neuer First-Person-Shooter Redfall dafür sorgen, dass sich neue Spieler den Game Pass genauer anschauen. Ob 14 Tage dafür ausreichen, bleibt abzuwarten. Im Anschluss des Testzeitraums werden mindestens 9,99 Euro pro Monat fällig, sollte nicht rechtzeitig gekündigt werden.Discord Nitro-Mitglieder finden in ihrem Geschenkinventar Testzugänge, die sogar für den Xbox Game Pass Ultimate gelten und zwei Monate kostenlosen Zugriff gewähren. Etwa:(first come, first served.)