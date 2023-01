GoldenEye 007 für Game Pass: Shooter-Legende kommt bereits morgen

Es wird immer wieder darüber gesprochen, welche Spiele das Shooter-Genre geprägt haben und dabei fallen Namen wie Doom, Quake und Half-Life. Ein Name darf ebenfalls nicht fehlen: GoldenEye 007. Und ab morgen können auch Game Pass-Spieler eine neue Version davon spielen.

Weitere Game Pass-Spiele in den nächsten Tagen und Wochen sind:

Ab 30. Januar - Roboquest (Game Preview; (Konsole)

Ab 31. Januar - Age of Empires II: Definitive Edition (Cloud und Konsole)

Ab 31. Januar - Inkulinati (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC)

Ab 31. Januar - JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R (Cloud, Konsole und PC)

Ab 2. Februar - Darkest Dungeon (Cloud, Konsole und PC)

Ab 2. Februar - GRID Legends (Cloud)

Ab 7. Februar - Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition (Cloud, Konsole und PC)

Hi-Fi Rush - Offizieller Launch-Trailer zum Bethesda-Rhythmusspiel

Donut County (Cloud, Konsole und PC)

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Konsole und PC)

Telling Lies (Cloud, Konsole und PC)

Worms WMD (Cloud, Konsole und PC)

Es ist eine Ironie der Gaming-Geschichte, dass GoldenEye 007 ausgerechnet auf einer Konsole des in der Regel so familienfeindlichen Herstellers - also Nintendo 64 - erschienen ist und der Rare-Shooter auch prompt auf dem Index der damals Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) genannten Behörde landete. Die Indizierung des Shooters wurde im Herbst 2021 aufgehoben und damit war auch der Weg für eine Wieder-Veröffentlichung frei.Morgen ist es endlich auch so weit, da das Spiel ab dem 27. Januar via Xbox Game Pass für Cloud und Konsole verfügbar sein wird. Laut Microsoft wurde der klassische Stealth Shooter wurde "liebevoll" in 4K-Auflösung für die Xbox überarbeitet - inklusive neuer Achievements, einer flüssigeren Framerate und einem Splitscreen für bis zu vier Spieler.Das ist allerdings nicht alles. Denn im Zuge des gestrigen Developer_Direct genannten Events wurde die sofortige Veröffentlichung von Hi-Fi Rush bekannt gegeben, dabei handelt es sich um ein Rhythmus-Spiel (Cloud, PC und Xbox Series X/S ), das Microsoft gestern überraschend freigeschaltet hat.Am 31. Januar 2023 müssen sich Xbox Game Pass-Abonnenten aber auch von einigen Spielen verabschieden: