Xbox Series X|S & One: Mai 2023 Update steht bereit - Das ist neu

Microsoft startet ab sofort mit der Verteilung des Mai 2023 Update für die Spielekonsolen Xbox Series X|S und Xbox One. Mit ihm können unter anderem Gamertags von Discord-Freunden einfacher gefunden und Xbox Wireless Controller mit neuer Firmware bespielt werden.

Discord-Freunde schneller finden

Neues Update für Xbox Wireless Controller

Xbox Game Pass-Quests und neue Microsoft Store-Filter

Zusammenfassung Microsoft verteilt Mai 2023 Update für Xbox Series X|S & Xbox One.

Gamertags von Discord-Freunden einfacher finden & Xbox Wireless Controller aktualisieren.

Rewards-Punkte für Xbox Game Pass-Titel & neues Menü für Belohnungen.

Filter-Optionen für Microsoft Store-Suche nach Preisen, Abonnements etc.

Download & Installation des Updates automatisch oder manuell.

Sind Xbox- und Discord-Konto miteinander verknüpft, werden ab sofort die Ga­mer­tags potenzieller Freunde angezeigt, mit denen man sich in einem Sprachkanal befindet. Freundschaftsanfragen können somit noch schneller durchgeführt werden. Discord Voice für Xbox übernimmt hierbei die von der PC-Version bekannte Anzeige verknüpfter Konten, die unter Windows allerdings nicht nur auf Xbox-Gamertags beschränkt ist.Zusätzlich steht für Nutzer von Xbox Wireless Controllern ein neues Firmware-Update auf dem Programm. Dieses bezieht sich in erster Linie auf Gamepads mit internen Batterien, etwa dem Xbox Elite Series 2, dem Xbox Adaptive Controller oder allen mit wiederaufladbaren Xbox-Batterien. Microsoft behebt hier einen Fehler, der für eine "unerwartet langsame Batterieentladung" sorgte.Ebenso kam es vereinzelt dazu, dass Controller in Spielen die Verbindung verloren, wenn Kopfhörer bei aktiver 4K-Auflösung, 120 Hz und Variable Refresh Rate (VRR) verwendet wurden. Die Aktualisierung der Controller für Xbox Series X|S und Xbox One erfolgt wahlweise kabellos oder über die USB-Verbindung der Konsole.Microsoft vergibt für das Spielen von Xbox Game Pass-Titeln sogenannte Rewards-Punkte. Dabei steht das Erledigen von Quests im Fokus. Für eine bessere Übersicht sind diese nun nicht mehr unter der Registerkarte "Spiele", sondern in einem neuen Menü für "Belohnungen" zu finden. Der Weg dahin verläuft wie folgt: Xbox-Taste -> Guide -> Profil & System -> Meine Belohnungen. Allerdings wird Microsoft die Funktion vorerst nur für eine "ausgewählte Gruppe" von Nutzern zur Verfügung stellen.Zu guter Letzt aktualisieren die Redmonder ihre Web-Oberfläche des Microsoft Store . Bei der Suche nach Xbox-Spielen stehen im Browser nun eine Reihe neuer Filter-Optionen bereit, um seine Suche im Speziellen nach Preisen, Abonnements, verfügbaren Sprachen oder Funktionen zu Barrierefreiheit anzupassen.Der Download und die Installation des Mai 2023 Updates für Xbox Series X|S und Xbox One erfolgt entweder automatisch über Nacht oder kann über die Systemeinstellungen der Konsolen angestoßen werden.