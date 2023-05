Entwicklung geht weiter: Microsoft zeigt das neue Xbox-Hauptmenü

Das Xbox-Dashboard gehört seit mehreren Konsolen-Generationen zur größten Gaming-Baustelle der Redmonder. Nach einem kurzen Entwicklungsstopp kündigt Microsoft nun ein weiteres Update für die "New Home Experience" an, die das Hauptmenü verbessern soll.

Die Eckpunkte des neuen Xbox-Dashboards:

... bietet eine einfache Navigation zu eurer Bibliothek, dem Microsoft Store, dem Xbox Game Pass, der Suche und den Einstellungen ganz oben auf eurer Startseite durch die Einführung eines neuen Schnellzugriffsmenüs.

... vereinfacht das Layout und schafft mehr Platz, damit Sie Ihren Hintergrund sehen können, indem einige Kacheln verkleinert und an den unteren Rand des Bildschirms verschoben werden.

... fügt eine reaktionsschnelle Spielgrafikfunktion hinzu, um den Standardhintergrund zu aktualisieren und die wunderschöne Grafik zu zeigen, die mit jedem Titel verbunden ist, wenn ihr mit dem Mauszeiger über die Kacheln fahrt.

Zusammenfassung Microsoft stellt Xbox-Insidern neues Dashboard-Design vor.

Optimierte Darstellung des Wallpapers & reaktionsschnelle Grafikfunktionen.

Kachel für "Meine Spiele & Apps" informiert über Updates & Angebote.

Neues Design vereinfacht Navigation & schafft mehr Platz.

Feedback der nächsten Tage & Wochen entscheidet über Veröffentlichung.

Einführung des Updates erst nach Mai 2023 wahrscheinlich.

Entwicklungsstopp nach kurzer Testphase & Auswertung des Feedbacks.

Nach der Beendigung mehrmonatiger Tests und der Auswertung des Insider-Feedbacks, entschied sich Microsoft, die Arbeiten am neuen Xbox-Dashboard zu unterbrechen und zum alten Hauptmenü-Design zurückzukehren. Nach dieser Rolle rückwärts gingen Experten davon aus, dass sich die Entwickler zurück ans Reißbrett begeben, um an einem komplett neuen Design zu arbeiten. Viel Bedenkzeit plante das Experience-Team allerdings nicht ein.Weniger als drei Wochen später stellt Microsoft den Xbox One- und Xbox Series X|S-Insidern in den sogenannten Ringen Alpha und Alpha Skip-Ahead jetzt seine neuen Ideen für das Hauptmenü der Spielekonsolen vor. Laut Aussagen der Entwickler wurden vorrangig der obere Rand des Home-Bildschirms von Insidern kritisiert, da vorherige Anpassungen verhinderten, den "Hintergrund zu genießen." Mit dem Fokus auf eine optimierte Darstellung des Wallpapers steht nun ein Update bereit.Weiterhin wurde die Kachel für "Meine Spiele und Apps" überarbeitet, die sich in Reihe zwei des neuen Xbox-Dashboards an erster Stelle befindet. Diese soll zukünftig gezielt darüber informieren, "wenn es etwas Neues gibt, das eure Aufmerksamkeit erfordert." Aktuell werden hier unter anderem Aktualisierungen aus der eigenen Spiele-Bibliothek und Wunschlisten-Angebote aus dem Microsoft Store angezeigt. Die Arbeiten sind allerdings noch nicht abgeschlossen, weshalb der Funktionsumfang zeitnah erweitert werden dürfte.Ob und wann das aktualisierte Hauptmenü auf der Xbox Series X|S oder Xbox One von Otto Normalverbraucher landen wird, ist bisher unklar. Ausschlaggebend wird das Insider-Feedback der nächsten Tage und Wochen sein. Es ist nicht davon auszugehen, dass das neue Xbox-Dashboard bereits im Zuge des anstehenden Mai 2023 Updates eingeführt wird.