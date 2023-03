Für PC, Xbox & Cloud: Microsoft kündigt neue Game Pass-Spiele an

In den nächsten Tagen und Wochen beliefert Microsoft Abonnenten des PC und Xbox Game Pass mit einer Handvoll neuer Spiele. Mit dabei sind unter anderem Ni no Kuni 2, MLB The Show 23 und Ghostwire: Tokyo. Einige Titel werden die Spiele-Flatrate allerdings auch verlassen.

Kommende Spiele im Xbox Game Pass:

Bereits verfügbar - Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Ab 28. März - MLB The Show 23

Ab 30. März - Infinite Guitars

Ab 12. April - Ghostwire: Tokyo

Weitere DLCs und Perks kommen

The Last Stops DLC für Cities Skylines

Scribes of Fate DLC für TESO

Forza Horizon 5 - Rallye Abenteuer

Apple TV+ Perk für Ultimate

Für die zweite Märzhälfte kündigen die Redmonder insgesamt drei mehr oder weniger neue Spiele an. Bereits jetzt steht Ni no Kuni II: Revenant Kingdom in der The Prince's Edition für Windows-PCs , Xbox-Konsolen und in der Cloud zur Verfügung. Das Action-Rollenspiel in einer von Ghibli-Filmen inspirierten Welt kommt dabei mit allen bisher verfügbaren DLCs.In den nächsten Tagen steht der Game-Pass-Release von MLB The Show 23 an und zum Ende des Monats wird das Rhythm-RPG Infinite Guitars Teil der Gaming-Flatrate. Weiterhin informiert Microsoft seine Game-Pass-Kunden über den Start von Ghostwire: Tokyo, dem neue Action-Adventure von Tango Gameworks und Bethesda. Für PC und Xbox Series X|S erfolgt die Veröffentlichung am 12. April 2023.Für Cities Skylines steht ab sofort der "The Last Stops"-DLC bereit, der neue Content Creator Packs und Radiosender im Gepäck hat. Außerdem startet in der nächsten Woche der Scribes of Fate DLC für The Elder Scrolls Online (TESO) an und am 29. März erhält Forza Horizon 5 sein neues "Rallye Abenteuer"-Addon. Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate profitieren aktuell zudem von einem Apple TV+ Perk, mit dem sie den Streaming-Dienst drei Monate kostenlos nutzen können.Abschließend verlassen insgesamt sieben Spiele den Game Pass. Dazu gehören A Memoir Blue, Chinatown Detective Agency, ClusterTruck, Double Dragon Neon, Kraken Academy, MLB The Show 22 und Power Rangers: Battle for the Grid. Letzter Spieltag ist der 31. März 2023.