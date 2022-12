Mit Werbung: Microsoft könnte an einem Xbox Game Pass Lite arbeiten

Mit dem Xbox Game Pass bietet Microsoft ein umfangreiches Angebot an Spielen zu einem monatlichen Abo-Preis an. Gerüchten zufolge könnte es demnächst eine günstigere Variante der Mitgliedschaft geben. Die Redmonder könnten das Angebot mit Werbeanzeigen finanzieren.

Ein Post im Gaming-Forum ResetEra deutet darauf hin, dass einige Xbox-Nutzer in letzter Zeit an einer Umfrage teilnehmen konnten, die nach Meinungen zu einer weiteren Abo-Stufe des Xbox Game Pass fragt. Da im Beitrag nur ein Screenshot und keine Quelle gepostet wurde, ist unklar, ob die Umfrage tatsächlich stattgefunden hat. Sollten sich die Angaben als wahr herausstellen, könnte Microsoft planen, eine separate Lite-Version des Xbox Game Pass auf den Markt zu bringen. Die neue Variante wäre deutlich günstiger als die aktuellen Abos.Wie Windows Central schreibt, soll die zusätzliche Stufe mit lediglich drei Euro pro Monat zu Buche schlagen und weiterhin Zugang zu zahlreichen First-Party-Titeln im Game Pass-Portfolio geben. Das schließt auch Multiplayer-Funktionen ein. Eine wichtige Einschränkung besteht allerdings darin, dass neue Spiele erst nach sechs Monaten für Lite-Mitglieder verfügbar sind. Zudem soll Werbung eingeblendet werden, bevor ein Game gestartet wird. Als Vergleich wird ein Abo für monatlich 22 Euro genannt, welches der Familien-Edition entspricht.Neben der angeblichen Umfrage deutet auch ein aktuelles Patent darauf hin, dass Microsoft demnächst mehr Werbung in gestreamte Spiele einbauen könnte. Die beschriebene Technologie prognostiziert, wann der Nutzer nur wenig mit dem Game interagiert und blendet daraufhin einen Werbeclip ein. Bislang hat sich der Redmonder Konzern noch nicht zu dem Thema geäußert, sodass eine offizielle Ankündigung abzuwarten bleibt.