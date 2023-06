Xbox Game Pass: So viel verdient Microsoft mit seinem Spiele-Abo

Für Microsoft und dessen Gaming-Aktivitäten nimmt der Xbox Game Pass längst eine zentrale Rolle ein. Der Name des Spiele-Abos fiel auch entsprechend oft am vergangenen Wochenende beim Xbox Games Showcase. Nun gab Microsoft auch Hinweise, wie viel man damit verdient.

Eine Milliarde aus Abos

Zusammenfassung Microsoft revolutionierte den Gaming-Markt mit Xbox Game Pass.

Microsoft gibt Hinweis auf Umsatz mit Abonnements: fast 1 Mrd. Dollar.

Umsatz mit Game Pass für PC im Vergleich zum Vorjahr um 46 Prozent gestiegen.

Microsoft gibt nur wenige Informationen zu Game Pass preis.

Umsatzangabe beinhaltet theoretisch auch Xbox Live.

Xbox Game Pass (Ultimate) Jetzt ab 9,99 Euro abonnieren

Zum Angebot

Microsoft hat mit seinem Spiele-Abonnement zweifellos den Gaming-Markt revolutioniert. Zwar hat der Redmonder Konzern dieses Modell der Spiele-Distribution nicht erfunden, man setzt es aber so konsequent wie kaum ein anderer Anbieter um. Heutzutage haben sich Spieler längst an den Xbox Game Pass bzw. dessen PC-Pendant sowie die Komplettvariante namens Ultimate gewöhnt.Wie der Game Pass geschäftlich läuft, dazu gibt es nur wenige Informationen. Microsoft lässt sich hierzu selten direkt in die Karten blicken. Entsprechend ungewöhnlich ist es, dass Microsoft nun eine konkrete Zahl bekannt gab (via Dr. Windows ).Denn in einem Beitrag über die Zukunft der Xbox, den Microsoft anlässlich seiner Spiele-Präsentation von vergangenem Sonntag veröffentlicht hat, schreibt das Unternehmen: "(Der) Game Pass wächst weiter - unser Gesamtumsatz aus Abonnements erreichte im letzten Quartal fast eine Milliarde US-Dollar."Kleiner Zwischenruf dazu: Wir zitieren bzw. übersetzen hier das englische Original , da die Version auf der deutschen Seite überaus unglücklich formuliert ist und dort von "Gesamtumsatz entsprechender Abonnements" gesprochen wird - was klingt, als wären auch Microsoft-fremde Angebote einberechnet.Jedenfalls gibt Microsoft an, dass man im letzten Quartal nahezu eine Milliarde Dollar mit dem Abonnements dieser Art verdient hat. Auch hier muss man aber einigermaßen vorsichtig sein, denn die Redmonder schreibt einerseits "fast", andererseits ist hier von (Gaming-)Abonnements im Allgemeinen die Rede - also theoretisch auch beispielsweise Xbox Live. Etwas konkreter wird Microsoft bei der Zahl für den Game Pass für PC, hier nennt das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 46 Prozent.