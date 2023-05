Windows 11: Abgelaufenes Zertifikat stört Spotify-Integration

Spotify hat bestätigt, dass es derzeit Probleme bei der Anbindung des Musikdienstes in den Windows 11 Fokus-Sitzungen gibt. Normalerweise kann man sich in der Uhr-App bei Nutzung der Pomodoro-Technik Musik oder Podcasts abspielen lassen, doch derzeit hakt es.

Fehlerhafte Integration bekannt

Zusammenfassung Spotify hat Probleme bei der Anbindung in Windows 11 Fokus-Sitzungen.

Microsoft hatte 2021 die Integration von Spotify in Windows 11 angekündigt.

Seit Februar funktioniert die Integration nicht mehr, Popup bleibt leer.

Nutzer haben das Problem gemeldet, Microsoft reagiert aber nicht.

Problem liegt bei Microsoft, es sollte durch ein serverseitiges Update behoben werden.

Unklar, ob Problem nur einzelne Nutzer betrifft oder weiterverbreitet.

Microsoft arbeitet an Lösung, aber unklar, wann diese kommt.

Spotify Download - Musik-Streaming-Client für Windows

Microsoft hatte 2021 angekündigt, dass die Integration von Spotify in Windows 11 ein "Game-Changer" werden soll. Innerhalb der Uhr-App steht dafür die Anbindung von Spotify seither über Widgets zur Verfügung. Doch aktuell bleiben die Widgets einfach leer. Spotify kann nicht genutzt werden, es gibt auch keine Fehlermeldung.Das Online-Magazin Windows Latest hat diese Probleme selbst bemerkt und sich dann auf Spurensuche begeben. Dabei zeigte sich jetzt, dass die Integration von Spotify vermutlich seit Februar nicht funktioniert.Das Popup, über das Spotify mit Windows 11 verknüpft wird, wird dabei nicht mehr geladen. Das Ergebnis ist ein leeres Popup und eine fehlende Funktion ohne eine Fehlermeldung. Nutzer haben das Problem im Windows Feedback Hub gemeldet, aber Microsoft hat bisher nicht darauf reagiert.Eigentlich sollte man in den Fokus-Sitzungen Ablenkungen ausschalten können, Musik via Spotify ist aber extra zugelassen. Ein Mitarbeiter des Spotify-Supports teilte mit, dass das Problem bei Microsoft liegt: "Wir haben uns umgehört und es sieht so aus, als ob es sich um eine bekannte Einschränkung auf Windows-Seite handelt, die auf ein abgelaufenes Zertifikat zurückzuführen ist, sodass der oATH-Header, der an die Spotify-API gesendet wird, nicht mehr gültig ist."Microsoft kennt das Problem und arbeitet an einer Lösung. Ein Support-Mitarbeiter bestätigte, dass das Problem durch ein serverseitiges Update behoben wird. Wann das geschieht, wurde noch nicht gesagt. Ob das Problem nur einzelne Nutzer betrifft oder weiterverbreitet ist, ist unbekannt.