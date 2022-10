Update mehrmals abgelehnt: Spotify wieder im wilden Streit mit Apple

Apple hat ein Update von Spotify alleine im letzten Monat dreimal abgelehnt. Das Unternehmen stört sich an der Art, wie der Streaming-Dienst in Zukunft Hörbücher vertreiben will. Nach ewigem Hin und Her gibt Spotify aber klein bei.

Apple lehnt das Spotify-Update dreimal in einem Monat ab

Spotify gibt erst einmal klein bei

Spotify - Streaming-Client für Windows

Das Verhältnis zwischen Apple und Spotify ist seit Jahren angespannt, der Grund schnell gefunden: Apple will von Verkäufen in Apps bis zu 30 Prozent, der Streaming-Anbieter und viele andere Unternehmen versuchen hier immer wieder Wege zu finden, Kunden außerhalb von Apples Netzwerk bezahlen zu lassen. Apples einfaches Mittel dagegen: Tauchen in Apps auch nur Hinweise auf Zahlungsalternativen auf, werden diese nicht im Store zugelassen. So geschehen jetzt dreimal in einem Monat mit einem Update der Spotify-App.Im aktuell neu entbrannten Streit um App-Store-Gebühren geht es um Spotifys Umsetzung des neuen Hörbuch-Angebots. Im letzten Jahr hatte Apple seine Regeln für den Store nach juristischen Auseinandersetzungen so angepasst, dass es Entwicklern möglich wird, Kunden mit Kommunikationsmittel wie E-Mails über Zahlungsoptionen außerhalb des Apple-Netzwerks zu informieren.Spotify wollte nach dem Update in der App eine Schaltfläche bereitstellen, über die Kunden dann eine E-Mail mit Kaufoptionen für Hörbücher erhalten können. Genau diese einfache Umsetzung lässt Apple aber nicht zu. Wie das Unternehmen aus Cupertino gegenüber 9to5Mac behauptet, sei das Hörbuch-Update von Spotify nicht im Einklang mit den Richtlinien, die festlegen, wie Apps mit Nutzern kommunizieren dürfen. Oder anders gesagt: Solange Spotify es Nutzern so leicht macht, die Käufe außerhalb der App zu tätigen, wird sie nicht zugelassen.Die aktuelle Lösung für Spotify, um das Update für den wichtigen iOS-Markt endlich ausspielen zu dürfen: Jegliche Hinweise auf die Kaufoptionen wurden entfernt, unter Audiobooks findet sich jetzt lediglich der Vermerk: "Hörbücher in der App zu erwerben ist nicht möglich. Wir wissen, dass das nicht ideal ist."