Spotify überarbeitet seine Desktop-App in zwei wichtigen Bereichen

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify ist überaus beliebt, seine Apps kommen aber nicht ohne Kritik aus. Das weiß man wohl auch in Schweden und arbeitet konstant an der Software. Nun gab es wieder einmal ein großes Update und dieses betrifft die Desktop-Variante von Spotify.

Der schwedische Musik-Streaming-Riese hat die Änderungen in einem Blogbeitrag vorgestellt und schreibt, dass die Desktop-Erfahrung nun eine seiner bisher größten Überarbeitungen erhält. Dabei bekommen Nutzer neu gestaltete Ansichten zu "Deine Bibliothek" und "Jetzt abspielen", es soll noch leichter und bequemer sein, Spotify und seine Inhalte per Computer oder Webbrowser zu kuratieren, anzuhören und zu organisieren.Der Hauptbereich für Inhalte bleibt hingegen unverändert, so Spotify, dieser ist weiterhin "die zentrale Anlaufstelle, um empfohlene Songs und Podcasts zu suchen, zu entdecken und zu finden". Dieser Bereich wird aber durch einige wenige Punkte ergänzt, um die mobilen und stationären Erfahrungen anzugleichen.Zu den anfangs erwähnten (Komplett-)Neuerungen gehört eine neue Bibliothek-Ansicht auf der linken Seite des App-Fensters, darüber soll man noch schneller gespeicherte Musik und Podcast-Sammlungen erreichen. Spotify: "Nach den ersten Erkenntnissen, die wir gewonnen haben, sind die Nutzer der Meinung, dass die neue Bibliothek ihnen hilft, Zeit zu sparen, einen besseren Überblick zu erhalten und einfacher zwischen Wiedergabelisten zu wechseln."Die neue Bibliothek wurde bereits verteilt, was man von den Neuerungen auf der rechten Seite noch nicht behaupten kann: Dort wird es demnächst die "Now Playing"-Ansicht geben, die derzeit bzw. früher am unteren Rand zu sehen ist bzw. war. Die neue Version ist informativer als die bisherige, da man auf dem erweiterten Platz zusätzliche Angaben zu Song und Künstler erhält, außerdem gibt es Informationen wie Hinweise auf Konzert-Termine und Merchandise.Die Aktivität von Freunden, die es bisher rechts zu sehen gab, ist nach wie vor über das Symbol "Freunde" neben dem Profilbild in der oberen rechten Ecke des Hauptfensters zugänglich.