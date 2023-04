Bestätigt: Windows 10 Version 22H2 ist die "letzte" Windows 10-Version

Gerüchte dahingehend gab es bereits, jetzt hat es Microsoft bestätigt: Die im vergangenen Jahr veröffentlichte Windows 10 Version 22H2 wird das letzte Versions-Update für Windows 10 sein. Eine Version 23H2 kommt nicht mehr.

"Wie auf den Lebenszyklus-Seiten von Windows 10 Enterprise und Education und Windows 10 Home und Pro dokumentiert, wird Windows 10 am 14. Oktober 2025 das Ende des Supports erreichen. Die aktuelle Version, 22H2, wird die letzte Version von Windows 10 sein, und alle Editionen werden bis zu diesem Datum mit monatlichen Sicherheitsupdates weiter unterstützt. Bestehende LTSC-Versionen werden auch nach diesem Datum weiterhin Updates erhalten, die auf ihren spezifischen Lebenszyklen basieren."

Es ist dennoch eine Überraschung!

Zusammenfassung Microsoft bestätigt, dass es keine Windows 10 Version 23 mehr gibt

Bis zu 2025 werden weiterhin Sicherheitsupdates angeboten

Unterstützung für Windows 10 endet für Anwender am 14. Oktober 2025

Bis Ende 2025 muss auf Windows 11 umgestiegen sein, um Updates zu erhalten

24 Monate Support für Home- und Pro-Editionen, 36 Monate für Enterprise- und Education-Editionen

Die Unterstützung für Windows 10 endet damit offiziell für Anwender am 14. Oktober 2025. Bis zu diesem Termin wird Microsoft weiterhin Sicherheitsupdates anbieten und auch die eine oder andere Verbesserung veröffentlichen.Eine entsprechende Ankündigung hat der Konzern dazu in der Techcommunity unter dem Titel " Windows Client Roadmap Update " herausgegeben. Dabei hat Microsoft sich nun erstmals ganz explizit zu dem Support-Lebenszyklus von Windows 10 geäußert:Auch bei Twitter wurde die letzte Windows 10 Version kurz und knapp bestätigt: "Windows 10, Version 22H2, wird die endgültige Version von Windows 10 sein, die veröffentlicht wird. Bis zum 14. Oktober 2025 werden monatliche Sicherheitsupdates veröffentlicht."Das endgültige Datum für das Ende des Supports für Windows 10 ändert sich durch diese Ankündigung nicht. Die Daten waren bereits über die Windows 10 "Lebenszyklus-Seite" bekannt.Für Nutzer bedeutet das: In etwas über zwei Jahren ist endgültig Schluss. Wer bis Ende 2025 nicht auf Windows 11 umgestiegen ist, wird für seine Windows 10-Version keine Updates mehr erhalten. Microsoft hatte dabei vor geraumer Zeit dem sogenannten Support-Lebenszyklus geändert. Seither gilt: Es gibt 24 Monate Support für Home- und Pro-Editionen von Windows und 36 Monate Support für Enterprise- und Education-Editionen. Das jährliche Feature-Update markiert den Beginn des Support-Lebenszyklus.Daher war von vielen erwartet worden, dass Microsoft noch eine Windows 10 Version 2023 herausgeben wird und ab dem Termin dann zwei Jahre Updates für Home- und Pro-Editionen anbietet.