E-Autos: Deutsche Hersteller bekommen jetzt auch in den USA Probleme

Die deutschen Autohersteller bekommen es bei ihren Geschäften auf dem Weltmarkt mit dem nächsten Problem zu tun. Verbraucher bekommen beim Kauf von Elektroautos ausländischer Hersteller in vielen Fällen keine Steuerprämien mehr.

Nur zehn Modelle qualifiziert

Zusammenfassung US-Behörden stellen neue Bedingungen für staatliche Subventionen auf.

Subventionen für Elektroautos bleiben unter Auflagen bestehen.

Ziel ist, die Abhängigkeit von China zu reduzieren.

Volkswagen ID.4 erhält wohl Prämie, noch nicht offiziell bestätigt.

Nur 10 Modelle ausländischer Hersteller erhalten komplette Förderung.

Deutsche Autohersteller betroffen, aber auch viele andere.

Förderung hängt nicht an Marke, sondern an konkretem Fahrzeug.

Hintergrund dessen sind neue Bedingungen, die seitens der US-Behörden für staatliche Subventionen gelten. Die grundsätzliche Förderung von Elektroautos in Höhe von bis zu 7500 Dollar bleibt dabei zwar bestehen, um die Elektrifizierung des Verkehrs voranzubringen. Zuschüsse bekommen aber nur noch Fahrzeuge, die gleichzeitig auch zu einem guten Teil in den USA produziert wurden, wie aus einem Bericht der Nachrichtenagentur DPA hervorgeht.Laut den ab heute geltenden Regelungen des Finanzministeriums und der Steuerbehörde IRS hängt die Förderwürdigkeit beispielsweise davon ab, ob insbesondere wesentliche Teile der Batterie und auch die Rohstoffe entweder direkt aus den USA oder von festgelegten Handelspartnern stammen. Das soll dafür sorgen, dass die Abhängigkeit der für den Umbau zu einer Greentech-Wirtschaft wichtigen Batterien von China reduziert wird.Je nach Modell, die teils auch in Werken in den USA und unter Einbeziehung der dortigen Zulieferer produziert werden, hängt die Förderung nicht an der Marke an sich, sondern am jeweiligen konkreten Fahrzeug. So geht man bei der US-Landesniederlassung Volkswagens davon aus, dass der auf dem US-Markt verkaufte ID.4 weiterhin mit einer Prämie zu bekommen ist. Den entsprechenden Segen der Behörden gibt es allerdings noch nicht, weil noch einige Unterlagen eines Zulieferers fehlten, mit dem die Herkunft bestimmter Bauteile dokumentiert wird.Neben deutschen sind aber auch viele andere internationale Automarken betroffen. Nur zehn Modelle würden sich aktuell für die komplette Förderung qualifizieren. diese stammen allesamt von den großen US-Marken der Konzerne General Motors, Ford, Stellantis sowie natürlich Tesla.