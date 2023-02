E-Autos: Deutsche Hersteller nicht gut genug für chinesischen Markt

Wie gut Produkte wirklich sind, zeigt sich in der Regel an ihrem Erfolg außerhalb des Heimatmarktes. Und diese Perspektive dürfte bei den deutschen Autokonzernen derzeit nicht gerade für besonders gute Laune sorgen.

Auf dem weltweit größten Einzelmarkt für PKW, in China, konnten die deutschen Marken bisher noch keinen nennenswerten Einfluss im Stromer-Segment erringen. Während den Verbrennern bis zuletzt ihr - teils auch nur noch aus vergangenen Tagen anhängender - guter Ruf half, auch in Fernost solide Marktanteile zu sichern, werden bei der Elektromobilität die Karten neu gemischt. Und hier spielen die Deutschen kaum eine Rolle, wie aus einem Bericht des Handelsblatts hervorgeht.Halbwegs Absatz erreicht lediglich Volkswagen. Die Wolfsburger kommen in China auf einen Marktanteil von 2,4 Prozent bei den E-Autos. BMW, Mercedes und auch Audi sind hingegen nicht einmal annähernd in der Lage, die 1-Prozent-Marke überschreiten zu können. Sie kommen auf 0,8 Prozent, 0,3 Prozent und 0,1 Prozent Marktanteil. Das ergibt sich aus den Versicherungsdaten - und da in China alle aktiven PKW bei einer einzigen staatlichen Pflichtversicherung gemeldet sind, gibt es hier auch keine möglichen Schwankungen durch Dunkelziffern.Im vergangenen Jahr wurden demnach in China 5,7 Millionen Neuzulassungen für Elektroautos erteilt. Lediglich rund 200.000 Stück wurden dabei von den deutschen Marken verkauft. Die größten Anteile am Markt haben die heimischen Produzenten BYD, Nio und Xpeng sowie der US-Konzern Tesla für sich verbuchen können.Was die genauen Ursachen für die sehr geringen Elektro-Marktanteile der deutschen Autobauer in China sind, ist unklar. Kaltlassen wird die Situation die Managements hierzulande nicht. Denn ohne den chinesischen Markt sieht es für die deutschen Konzerne düster aus. Denn in dem Land verkaufen die Anbieter eigentlich gut ein Drittel ihrer neuen Fahrzeuge. Und China ist ein rasant wachsender Markt für Elektroautos, den man kaum außen vor lassen kann - zumal die Ursachen für das Desinteresse der Chinesen kaum exklusiv sein dürfte, sondern wohl auch in anderen Märkten zu Problemen führen wird.